接种中心准备工作提早完成 民众后天起可打冠病二价疫苗

卫生部长王乙康说，九个联合检测与疫苗接种中心的运作团队已准备就绪，因此卫生部决定提前开始施打二价疫苗，比原定的10月17日早三天。

本地九个联合检测与疫苗接种中心已提前完成冠病二价疫苗接种的准备工作，卫生部星期五（10月14日）开始为民众施打莫德纳／Spikevax二价疫苗，比原定的10月17日提早三天。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康和贸工部长颜金勇，星期二（10月11日）到联邦通道的联合检测与疫苗接种中心视察准备工作，并接种了二价（bivalent）疫苗。

二价疫苗可同时对抗冠病原始毒株和奥密克戎BA.1变种毒株。王乙康和颜金勇呼吁年满50岁者及尚未达到最新接种要求的人，尽快接种二价疫苗，以获得基本保护。

抗疫跨部门工作小组上周宣布，根据最新接种要求，满五岁者应接种三剂信使核糖核酸（mRNA）或诺瓦瓦克斯／Nuvaxovid疫苗，或四剂科兴疫苗。年满50岁者应在接种追加剂后每隔五个月至一年，注射多一剂追加剂。

王乙康接受媒体采访时说，联合检测与疫苗接种中心的运作团队已准备就绪，因此卫生部决定提前开始施打二价疫苗。

目前有九个中心提供莫德纳二价疫苗，中心分布在宏茂桥、红山、联邦通道、裕廊东、加基武吉、白沙、盛港、兀兰和义顺，每天共可接种六七万剂疫苗。

在至少五个月前接种追加剂的年满50岁者、18岁以上的免疫缺陷者，以及未达到基本接种要求的人不必预约，从星期五起可直接到这九个中心接种二价疫苗。

被问及综合诊疗所和私人诊所接下来是否也会提供二价疫苗，王乙康认为，应该一步一步来。“根据目前已送抵的二价疫苗数量，以及最需要这款疫苗的较年长群体，我认为这九个联合检测与疫苗接种中心是足够的……如果日后须扩大，我们会再扩大。”

据早前宣布，辉瑞／复必泰二价疫苗仍在接受评估，预计年底可推出。

就一些公众仍对二价疫苗存疑，王乙康说：“二价疫苗其实就是‘二合一’疫苗，它跟以前的原版疫苗一样，只是做了一些改进的‘加强版’，能够对抗两种毒株，而且安全又有效。”

他也强调，新加坡不是第一个给民众接种二价疫苗的国家。美国、英国、以色列、澳大利亚和加拿大等地已开始接种。其中，美国已使用超过1100万剂二价疫苗，并未通报任何安全问题。

卫生部指出，根据疾病的新毒株来改良疫苗是既定的做法。由于改良版疫苗只是在原版疫苗上加入较新的毒株，当局在确认疫苗安全和效能时，一般会进行改良研究，以及规模较小但更具针对性的临床试验，而不是重新展开全面试验。这样的做法获国际监管机构采纳和接受。

王乙康：过半新增病例染XBB毒株

奥密克戎亚型变异株XBB（前称BA.2.10）近日在社区传播开来，导致确诊病例回升，及早接种二价疫苗可提供更好的保护。

王乙康说，XBB毒株三个星期前还未传入我国，如今却占每日过半的新增病例，可见它的传播速度远超其他奥密克戎毒株。但他强调，目前没有证据显示XBB毒株引发的疾病比其他毒株更严重。卫生部会继续密切留意XBB毒株，一有最新信息就会通知公众。

颜金勇重申，接种疫苗是我国对抗冠病的重要策略，而这场战役仍未结束。他提醒公众保持谨慎，并确保个人达到最新接种要求。