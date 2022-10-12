建屋局推行建筑转型计划 登加预购组屋采新技术 室内无横梁空间更宽敞

组屋单位内不见一根根横梁，天花板空间更见宽敞，即将推出的登加预购组屋单位采用无横梁室内设计，屋主可以更灵活调整单位格局，就算拆墙打通两个房间，中间也不会留下看似突兀的横梁。

国家发展部长李智陞星期二（10月11日）晚上在建屋发展局颁奖礼上致辞时说，建屋局将通过11月推出的登加预购组屋项目推行建筑转型计划，与项目团队合作采用一系列最新技术。“相较于其他近期完成的预购组屋项目，如今我们可以把工地生产力提高25%。”

通过建筑转型计划，组屋项目从设计、制造到施工阶段都会采用新技术，料可缩短建筑时间。当局会视成效探讨在其他预购组屋项目沿用这些技术。

登加新组屋项目Garden Waterfront I & II @ Tengah约有2070个单位，房型涵盖二房式灵活单位到五房式单位。建筑商是日本大林组新加坡子公司（Obayashi Singapore）。

根据建屋局文告，在制造阶段，目前许多组屋项目采用的只是三维预制体积建设（PPVC）部件，下来列入新计划的单位会混合二维和三维预制部件，优化组装过程并减少浪费。

这样一来，组屋单位可采用无横梁设计，使房子感觉上更见开阔，天花板看起来更高。此外，若屋主打算装修改变单位格局，室内的设计也不会受限于横梁的位置。

借三维打印技术制作景观设施等

建屋局已在试行借助三维混凝土打印技术制作一些街道和景观设施。新计划会进一步采用更牢固的玻璃纤维增强混凝土，探讨减少所需材料，并且更有效地制作较大型而复杂的结构，让邻里设施既实用又美观。

在设计阶段，建屋局也采用虚拟设计与施工技术来提高效率。此前，团队在设计时须建实体大小的厨房和厕所来检测潜在问题，如今只要通过虚拟模型，就能对水管位置、卫生设备及电源插座等细节一目了然，像照X光一样检测潜在设计问题。

李智陞说，除了能从上游解决设计问题，这类技术也有助提升生产力，因为设计师和承包商可省下解读二维设计与技术图纸的时间。“针对今年推出的所有预购组屋，我们已充分利用虚拟设计与施工。”

在施工阶段，建筑项目也将试行以人工智能操作塔式起重机，找出在工地吊起预制部件的最佳路线，并利用激光雷达预防碰撞。其他还包括通过智能设备，协助减少安装预制部件时所需的人手。

李智陞说，尽管面对冠病疫情的冲击，建屋局在2021年的工地生产力仍比2010年的高26.2%，下来更计划最迟在2030年提高到40%。生产力是按每个人工日所能建成的楼面面积计算。

李智陞向在场业界人士说，建屋局致力于在今年和明年推出各2万3000个组屋单位，并准备在2021年至2025年间推出多达10万个组屋单位。

“这是一项大工程，相当于连续五年每年建造一个碧山市镇。面对眼前的重大挑战、成本压力及通货膨胀，我们须合力创新，以更具生产力的方式建造公共住房。”