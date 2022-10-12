卫生部：XBB毒株没导致疫情恶化 将对造谣者采取行动

卫生部以星期二的数据为例说，虽然XBB毒株（也称BA.2.10）令本地新增病例增多，但是重症患者人数维持在低位。这很可能是因为公众接种了冠病疫苗，也在过去几轮疫情中建立了免疫力。卫生部会密切留意疫情发展趋势。

有人通过WhatsApp散播谣言，谎称奥密克戎亚变异毒株XBB导致本地疫情急速恶化，多人感染重症甚至死亡。卫生部出面辟谣，澄清这是不实的，并且将对造谣者采取行动。

新增1万1732起病例

卫生部星期二（10月11日）晚上发文告说，当局将援引《防范网络假信息和网络操纵法》（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，简称POFMA），对造谣者采取行动。

根据卫生部网站的数据，我国星期二新增1万1732起冠病病例，是过去两个半月来的单日最高，每周社区病例增长率为1.73。7月26日通报新增病例为1万2419起。

卫生部以星期二的数据为例说，虽然XBB毒株（也称BA.2.10）令本地新增病例增多，但是重症患者人数维持在低位。这很可能是因为公众接种了冠病疫苗，也在过去几轮疫情中建立了免疫力。卫生部会密切留意疫情发展趋势。

早前公布的数据显示，社区传播病例当中，感染XBB毒株的病例占多数，约55％、BA.2.75毒株占24％、BA.5毒株则有21％。

目前有490人因冠病入院治疗，11人在加护病房，50人须输氧。

相较之下，在德尔塔毒株肆虐的高峰期，约有1600人住院、171人被送往加护病房、308人须输氧；在奥密克戎高峰期，约800人住院、54人在加护病房，242人须输氧。

卫生部在文告中说：“没有证据显示XBB变异毒株会导致更多患者病重。到目前为止，绝大多数的患者，尤其是已经接种疫苗的患者，染疫后只出现喉咙痛或低烧等轻微症状。”

由于医院急诊部门的医护人员工作非常繁重，卫生部劝请非急症者，避免到急诊部门求诊。医院会把非紧急病患转介至紧急护理诊所，或是基层护理诊所，把急诊部门的资源保留给有需要的患者。

星期二新通报的1万1732起病例中，1万1399起为本土病例，333起是境外输入病例。

本土病例中，1万零672人通过抗原快速检测（ART）确诊，727人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

有两人因冠病并发症逝世，死亡病例累计1634起。截至星期二中午，本地确诊病例累计196万9648起。

过去28天确诊的9万9685起病例中，99.8％无症状或只有轻微症状，0.2％须输氧，0.03％在加护病房，0.02％病逝。

截至星期一，全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，79％注射了追加剂。