由于家公过世前患失智症，卡蒂亚妮十分重视年长者的身心健康课题。经过友伴义工培训，她更加了解和关注年长居民的心理状况。

当基层义工已有八年之久的家庭主妇卡蒂亚妮，近期接受培训后，当起关爱乐龄的心理健康之友。她发挥“老吾老以及人之老”的精神，照顾家中老人，也关怀社区的年长者。

52岁的卡蒂亚妮（Karthiayinee Ruthran）目前是女皇镇女皇道居民委员会的财政。

她与丈夫育有两个儿子，多年来照顾行动不便，靠轮椅代步的家公家婆。由于三年前过世的家公，生前患失智症，她对老人家身心健康课题尤其关注。

约一年前，女皇镇基层组织与狮子乐龄之友协会、飞跃社区服务中心等社区伙伴合作，启动名为“心灵小站—女皇镇”（Safe Pod @ Queenstown）的计划，除了在区内推出心理辅导服务的流动巴士，还为居民提供友伴计划。

卡蒂亚妮去年底报读了为友伴义工开办的线上培训课，接受心理专家教导，了解心理健康课题和学习辨识心理疾病症状，以便为有需要的居民转介专业心理辅导等服务。

她从课程中学到很多实用知识，从而更好地与家婆及区内年长者沟通。她观察到，一个人步入晚年，得适应生活各种转变，会经历不同心理阶段。有些年长者会觉得自己没用，有些丧偶后，会陷入孤独，甚至抑郁。

“完成培训后，我更了解年长者的心理，懂得聆听他们的心声，以及尊重他们的想法。我也更加明白帮助年长者保持身心活跃，让他们觉得受重视，以及不让他们与社会脱节的重要性。”

卡蒂亚妮和其他基层义工定期举办康乐活动，尤其鼓励独居年长者外出与邻居互动。她平时在社区或巴刹里碰见年长居民，会和他们聊天，观察他们的身心状况。好几名年长者有她的手机号码，每当需要援助或想找人聊天时，都会给她打电话。

她强调，义工和老人家接触时，不能一股脑儿就和他们谈心理健康课题。“我们应该先与他们建立友谊，聊各种不同课题，争取到他们的信任后，才能鼓励他们说出烦恼和担忧。”