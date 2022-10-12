后港粥店生意太好 居民申诉食客人龙堵走廊

组屋楼下的粥店生意太好，每逢周末排队等候食物的顾客，甚至多到被指堵满走廊，排队人龙长达10米。摊主称周末已特地安排员工，维持排队秩序，让出走道。

位于后港61街第685座的“新兴记”粥品店在当地营业超过20年，本来生意已很好，几个月前有食客到脸书美食群组为该店写食评，让他们的生意更火爆。

住在那里的《新明日报》读者叶赛钦女士（72岁，退休人士）受访时说，这两个月该店的生意太好了，尤其到了周末，排队的顾客甚至站满在走廊上。

搬来这区10多年的她说，附近居民若想走到最近的超市，必须取道粥店旁的走廊，可是近来每逢周末，走廊上“人满为患”。

“我是中等身材，连挤过去的空间都没有。那坐在轮椅的年长者，他们肯定没办法通过。”

上周，她指该店排在走廊的食客人龙长达10米。“搞到我只能穿过马路去超市，走到马路上怎样说都有风险，让人提心吊胆。”

她说也曾经与其他邻居讨论过，发现不止她对此事感到不耐烦，希望店家可以设法改善。

记者上星期日（10月9日）中午走访粥店时，果然发现不少食客在走廊上等候食物。在附近上班的陈小姐（31岁）透露，繁忙时段时，等候食物的顾客的确会堵在走廊上，还好只要她要求食客让路，对方都会挪出走道让人通行。

食客林小姐（26岁，自雇人士）则说，周末到来的顾客确实会较多一些，但她都会自觉靠着墙壁排队，让路给行人。

粥店：老员工手脚慢 煮粥需时盼见谅

粥店负责人对引起居民困扰感抱歉，指煮粥需要时间，员工年纪也大，等候食物的队伍才“越排越长”。

“新兴记”粥品店摊主吴慧玲（57岁）受访时说，为此她已特地在周末安排员工来维持走廊上的秩序，尤其有时排队的人龙混乱或甚至排到马路上时，员工会马上介入，引导食客在走廊上有序排队。

她也说，目前该店有10名员工，但员工年纪普遍高，手脚没法像年轻人一样灵活，做事难免会慢一些，希望居民能够给予体谅。

“我们一直都在请人工作，但年轻人嫌累或不肯干活太久，所以人手一直补不足。”

至于近两个月生意火爆，她说因有食客到社交媒体介绍粥店，所以最近生意才变得更好。

完整报道，请翻阅2022年10月12日的《新明日报》。