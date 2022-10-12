顾客想订鲜鸡 摊贩不敢接单

马国肉鸡出口令解禁，有业者星期三（10月12日）率先开放预购，优质全鸡价格最高可达18元8角。受访摊贩说，普通鲜鸡价格预计从每公斤8元涨至10元起跳，又因不知能拿到多少货，尽管顾客想订，却不敢接单。

《新明日报》连日报道有关马国政府从星期二（11日）起解除活鸡出口禁令，可恢复50%的出口量，也就是从禁令前每个月出口360万只到我国减至180万只。

新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就受访时指出，由于马国政府不会补贴那些供出口的鸡只，只会补贴应付国内供应的，因此成本上也有落差，有些农场暂时不打算做出口生意，进一步影响出口量。

马琼就估计最终会出口到我国的活鸡量会低于每月180万只，而价格也会比以前高。

今天中午12时，其祥食品集团就在自家网站接受顾客预订公司出产的两款优质鸡只，即其祥鸡和樱花鸡。其祥鸡重量1.2公斤，售价为18元8角（等同每公斤约15元6角5分）。樱花鸡重量1.3公斤，售价为14元8角（等同每公斤约11元4角）。以上价格若跟今年初相比，价差约五成。

重1.4公斤的普通鲜鸡在网站上的价格为14元8角（等同每公斤约10元5角5分），但截至下午1时尚未正式开卖。

裕廊西巴刹的摊贩陈芳说道，预计星期五（14日）会有鲜鸡到货但货量不足。价格方面，之前鲜鸡每公斤卖7元到8元，下来因成本价上涨预计会卖每公斤10元。

在大巴窑开摊的蔡先生说，他卖的鲜鸡重1.5公斤，下来可能得涨至15元，涨价幅度至少两成。另外，自从马国出口令解除后他也收到至少十多名顾客询问详情以及想预订，但由于无法确定能争取到多少货所以不敢先接单。

完整报道，请翻阅2022年10月12日的《新明日报》。