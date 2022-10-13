医院及疗养院访客人数10月14日起收紧 为期一个月

冠病社区病例剧增，卫生部将从10月14日至11月10日收紧医院和疗养院访客人数限制，以更好地保护医疗体系和体弱病患。

根据卫生部星期三（10月12日）发出的文告，在这四个星期，医院病患最多允许两名指定访客，每次只能有一人在床边陪伴。

垂危病患可有五名指定访客，每次最多两人在床边陪伴。

每名访客的探访时长限制在30分钟。特殊情况如垂危病患、儿科病患、分娩和产后妇女或其他需要照料的病患，医院可酌情允许访客逗留超过30分钟。

访客不应在病房内饮食、使用病患专用厕所或坐在病床上。

由于医院急诊部门每天经手的病患人数居高，卫生部吁请公众只有在紧急情况才前往急诊部门求诊。

“为了优先把急诊部门资源留给需要紧急医疗护理的患者，包括孩童在内的非紧急情况急诊部患者，可能会被转至其他紧急护理诊所或基层医疗护理诊所接受进一步看诊。”

疗养院住院者只能有最多四名指定访客，每次只限一人探访，限时30分钟。如果疗养院有确诊病患，也可能暂停探访。

访客应继续提前与院方约好探访时间。访客应严格遵守院内的安全管理措施，包括留在房外的访客专设区。

政府刚于9月1日放宽探访限制，医院病患和疗养院住院者每次允许两人探访。但鉴于疫情近日反扑，促使当局再次收紧限制。

卫生部说，收紧限制是为了在社区病例上升之际，维持医疗领域的负荷能力，同时也保护体弱的住院者。

当局呼吁所有医院和疗养院访客在探访前确保身体状况良好，也鼓励他们在探病当天自行进行抗原快速检测（ART）。访客应全程戴上具备良好过滤功能的口罩。医院也可对体弱或未接种疫苗病患实施更严格的访客人数限制和检测措施。

卫生部将根据情况定期检讨和调整上述措施，并寻求病患、住院者和亲友的谅解和合作。

我国星期三新增9611起冠病病例，并通报两起死亡病例。

目前有533名冠病病患住院。重症病患维持在61人，其中50人需要输氧，11人在加护病房。

截至星期三中午，本地确诊病例累计197万9259起。