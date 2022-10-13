政府另拨2亿元补贴运营分摊车资涨幅 也发放60万张车资补助券

公交理事会主席洪月霞说，理事会将继续保护乘客的利益，尤其是弱势及低收入群体。不过她也提醒，乘客终究还是须要共同承担公交运作的费用。

公共交通营运成本不断上涨，业者已经入不敷出。为避免车资大幅上调，同时确保公交系统可持续运作，政府将在明年提供额外约2亿元的补贴。政府也会发放60万张公交补助券，协助中低收入家庭应付车资上涨。

根据车资方程式，今年车资调整顶限为13.5％，不过考虑到通货膨胀压力加剧，公共交通理事会决定，批准今年整体车资调高2.9%，剩余的10.6％留待以后车资检讨时考虑。

政府目前每年为公交运作提供超过20亿元的补贴，相当于每趟车程平均补贴1元。交通部发文告说，明年2亿元额外补贴有助缓解10.6％的涨幅，让乘客无须承受车资全额上调的负担。有了这笔额外补贴，成人车资上涨受限，每趟车程最多上调5分。

根据车资方程式今年车资可允许调整的顶限为13.5％，但公共交通理事会决定批准整体车资调高2.9%。理事会主席洪月霞（中）解释，这个涨幅是为了让它保持在接近通胀水平，以及略低于预期工资增长。（谢智扬摄）

公交理事会主席洪月霞在星期三（10月12日）的记者会上指出，理事会将继续保护乘客的利益，尤其是弱势及低收入群体。不过她也提醒：“乘客终究还是须要共同承担公交运作的费用。”

从12月26日起，以车资卡或银行卡付费的成人车资，每趟车程上调4分至5分。

年长者、学生、低收入员工及残障者的优惠车资，每趟上涨幅度则限制在1分。估计会有约200万名乘客受益，相当于每两人中有一人的每趟车资涨幅为1分。

政府自2014年起为低薪员工和残障者提供优惠车资。低薪员工下来仍可享有25％车资折扣，残障者则继续享有与年长者一样最多55％折扣，月票定价也维持在64元。

为进一步缓解公交车资上涨对中低收入家庭的影响，政府也会发放60万张公交补助券。

低收入家庭可申请 公交车资补助券

每张补助券价值30元，可用来购买月票或为车资卡添值。每月人均家庭收入顶限不超过1600元者都能申请。

补助券会分两个阶段申请。在第一阶段，去年申请到补助券并仍符合条件者，今年会自动获得补助券，无须申请。他们会在年底前收到通知信。

其余符合条件的家庭则可从明年初起上网申请，或到民众俱乐部及联络所提交申请。有关详情日后公布。

在收到通知信后，公众可在12月28日至2024年3月31日兑换补助券。

政府去年提供60万张公交补助券。交通部受询时说，截至9月底已发放约37万张补助券，当中有近九成已兑换。当局说，为确保需要补助券的家庭都能获得援助，政府会提供超出所需数量的补助券。

中低收入家庭 每月公交开销 仍可负担得起

公交车资年底调高2.9％，不过由于今年的工资调涨，一般公交使用者和低收入家庭每月的公交开销占家庭收入的比重，预计与去年相近。

公交理事会指出，公交车资继续维持在负担得起的水平，本地中低收入家庭的公交开销占家庭收入的比重，在过去10年也大致呈下降的趋势，显示车资已更加负担得起。

根据“公共交通负担能力指数”显示，收入在最低21至40百分位数（percentile）的家庭，即一般的公交使用者，去年平均公交开销约为家庭收入的1.8％，低于2012年的2.3％。

收入在最低11至20百分位数的家庭，即低收入家庭，去年的公交开销约为家庭收入的2.5％，低于2012年的3.5％。

公交理事会主席洪月霞在记者会上强调，公交是必要服务，因此理事会特别照顾弱势群体，确保他们负担得起车资，例如特意把月票价格维持不变，让经常得搭长途车的公众可以考虑改买月票。

剩余10.6％涨幅何时落实？

车资可调整幅度中还未落实的10.6％涨幅，不一定会全数用在明年的车资检讨中。

根据车资方程式，公交车资今年最高可上调13.5％，不过公交理事会只批准车资调高2.9%。

对于下来多少年才会完全落实剩余的10.6％涨幅，今年5月接任公交理事会主席的洪月霞受访时表示，这要看每年的经济情况而定，以及明年出炉的新车资方程式如何计算。“它（10.6％涨幅）不会就这样消失掉。”

理事会目前在检讨公交车资调整的方程式和机制，预计明年上半年完成；明年的常年车资检讨工作，会采用新的方程式。

须思考NCF是否还适用

公交理事会成员蔡钟发博士认为，秉持乘客须与利益相关者一起分担公交服务成本的原则，车资方程式内反映供需的公交网容量因素（Network Capacity Factor，简称NCF）确实发挥了作用，只不过一场冠病疫情打乱了所有的数据。

2020年公交乘客量受疫情影响而大幅下降，但地铁和巴士服务供应量与疫前保持相同，理事会因此决定不把NCF完全计算在内，只是使用2020年1月尚未被疫情影响的数据，其余11个月份的NCF排除在外。

今年在计算车资调整顶限时，也再次把NCF排除在外。

新跃社科大学商学院副教授特斯拉博士指出，公交理事会当初把NCF包括在方程式里，是为了将随着地铁网络扩大而增加的公交承载量和乘客量考虑在内，并让乘客承担部分费用。

不过NCF的设计无法应付疫情等外来因素造成的波动，而且乘客出行习惯还在改变。“下来除了评估NCF是否适用，也需探讨整个公交系统的融资问题。”

他认为，如果要确保各方共同承担公交运作成本，新的方程式仍须要采用NCF。“否则政府下来几年会必须提供额外的运营津贴……但这是一道政治习题，该怎么做要由政府来决定。”

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