受访公众：涨价能理解 涨幅可接受

面对全球通货膨胀，本地百物价格随之腾涨，不同年龄层的受访乘客对车资上涨表示理解，并认为涨幅属于可接受范围。

成人乘客一般觉得，车资上涨是预料中的事，与其他物价的涨幅相比，每趟车程上调4分至5分不会造成太大的经济压力。

陈勇志（28岁，工程师）每周至少乘搭地铁五次上班，平均每月花费约120元。他受访时说：“在通货膨胀下，公交车资上涨是无法避免的。况且，每趟增加4分至5分，一年下来应该是多出约30元，涨幅仍可接受。”他打算先观察车资上调后首两个月的开销，再考虑应否购买成人月票。

黄慧芬（37岁，金融业人员）每周须回公司上班三四次，每月交通费约60元，与冠病疫情暴发前相比，少了约20元。“现在物价越来越高，我能理解车资也要上涨。自从可以居家办公，我乘搭公交的次数减少了。”

蔡均涵（43岁，金融业人员）每周有三四天可居家办公，但她经常外出与朋友聚会，所以每月交通费约100元。她认为，由于人工与能源等成本都上涨，因此能理解车资也得调整。但她也说，乘坐公交对大部分人而言，是固定花费，车资上涨对收入不高，却不属于低收入群体的人，可能有一定的冲击。

已退休的余女士（62岁）因丈夫去年卖掉汽车而转乘公交。她每周到碧山社区中心上语言课。“车资上调1分可接受，其他物价起得更多。新加坡的公交服务很好，年长者出外很方便。”

林泽凯（18岁，初级学院二年级）每天花费约8角钱乘搭公交上学，他说：“车资上涨是预料之中的事，所有的东西都在涨价，像是汽油和物流等。每趟车资起1分对我的影响不大。”

我记得车资去年才调整，现在又起价，这让我感到蛮意外的。以前，10元可以让我乘搭公交超过一个星期。现在我每个星期的交通费超过10元，要一直向父母拿更多的交通费。车资上涨一定会加重他们的负担。 ——谢舒安（16岁，中四生）

我每天搭地铁从碧山站到克拉码头站上班，大概每三周为交通卡存50元。物价虽然越来越高，但我没预料到年长者的车资也会起价。每趟车程起1分还可以接受。如果超过1分，那我们的钱都花在买食物和交通费，没办法额外储蓄。 ——冯家凤（68岁，理发师）

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