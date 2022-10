地缘政治更为动荡之际,已一起走过30年的亚细安和印度更应加强相互依存和牢固坚实的关系,共同创造心目中的亚洲。

荣誉国务资政吴作栋星期三(10月12日)在世界科技出版社新书《亚细安和印度:前进之路》(ASEAN and India: The Way Forward)推介式上致辞时说,亚细安和印度的前进道路不只关乎双方之间的联系,也必须考虑到中国和美国的地缘政治关系,及亚洲其他地区的局势。