莫泽铭曾从事园艺设计，四年前在西藏初识颂钵，回国后自学成为声疗师。他认为，声疗和园艺都是用大自然的能量抚慰人心。

不必触碰身体也能“按摩”，不必说话也能接受“心理辅导”。莫泽铭四年前到西藏旅游时，首次接触到颂钵，回国后无师自通，成为声疗师。

记者首见莫泽铭（39岁），是在武吉知马区一家促进心理健康的天台农场。访客躺在草坪上，闭眼听莫泽铭轻敲颂钵（singing bowl）和铜锣，逐渐进入似睡非睡的冥想状态。

一些访客结束冥想后告诉记者，他们仿佛被音波环绕，有种被“按摩”的感觉，紧绷的肌肉和情绪也得到放松和缓解。

莫泽铭受访时解释，人体超过七成的部分由水组成。敲打颂钵和铜锣所产生的音波带有特定的频率，能够穿透身体，产生共振，犹如水波蔓延，帮助听者平复焦虑不安的心情。

上一刻，还见他敲着颂钵，下一刻，他又修剪着向日葵的枝叶，制成花束送给年长者。问他究竟是声疗师还是园艺师，莫泽铭笑说：“都一样用大自然的能量抚慰人心。”

莫泽铭之前是全职园艺设计师，23岁开始学习花道，研究花香、花色和草药如何帮助人们提振精神。四年前，他到西藏寻找草药时，因缘际会接触到颂钵。平时喜欢听华乐和交响乐的他，自认对声音比一般人更敏感。

莫泽铭说，近年来，心理健康越来越受关注，声频疗愈随之引发了更多人的兴趣。在冠病疫情期间，人们会面对更多恐惧和不确定，尤其需要心灵疗愈。

他透露，一些家长会带着10多岁的孩子报名参加声疗，以缓解其学业压力。七八十岁的年长者也会因失眠困扰，满身病痛。

“一些参与者在声疗过程中，可能因触发到隐蔽的情绪或回忆而放声大哭，但哭完了，也就想通了。”

不过，遇到有抑郁倾向的参与者时，莫泽铭还是会建议他们咨询医生，寻求专业援助。