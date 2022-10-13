开宝马疑闯红灯撞飞中学生 男子被捕

14岁中学生在交通灯处过马路，被疑是闯红灯的宝马撞飞10米，跌在路上身体抽搐，当场昏迷，情况一度危急。

这起事故发生在本周一（10月10日）上午约11时20分左，地点在榜鹅的苏芒径（Sumang Walk）朝往苏芒连路（Sumang Link）的路段。

网上流传的视频显示，一名身穿校服的男生倒卧在路中央，身体抽搐，神情痛苦，一名女子和两名男子在旁协助他，其中一名男子也安抚该男生，指救护车已在路上。

记者辗转联系上一名目击者维克内什（36岁，制片人）。他透露，当时他开车途经该处，看见数名公众围着一名倒地的男生，便下车查看。

他指一名在场的妇女告诉他，事发前她恰好与男生从同一辆巴士下车，过后等交通灯转成“绿人”时，一同过马路，岂料一辆宝马轿车突然飞驰而来撞上男生。

“妇女跟我说，当时她走在男生身后，只差了一两步，因而逃过一劫。而男生则被撞到汽车的挡风镜上，抛飞后倒地。他当时浑身是血，伤重得说不出话，很用力在呼吸。不久后，医护人员和警员都到场了。”

记者星期四（13日）走访事发处，附近一名超市女职员说，男生当时被撞飞近10米，一只鞋脱落，也流了很多血。

她指该路段是下坡路，平时车流少，所以往来车辆也特别快，有时路人也不按交通灯来过马路，十分危险。

警方受询时证实，14岁男路人在昏迷的状态下被送院救治。

完整报道，请翻阅2022年10月13日的《新明日报》。