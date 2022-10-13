不满友人吸烟接罚单 悍男挥镰刀追砍两稽查员

友人吸烟被开罚单，男子心生不满，挥镰刀追砍两名稽查员，其中一人挨拳，另一人手脚中5刀。

被告威客内斯（32岁）共面对16项控状，包括蓄意重伤他人、蓄意伤害公务员、抵触防止骚扰法令（POHA）、偷窃罪等，他星期三（10月12日）承认七项罪状，其余由法官下判时一并考虑。

案情显示，事件发生在2020年11月9日晚上7时，地点是三巴旺一带的坎贝拉连路（Canberra Link）第503C座组屋楼下。

两名分别23岁和29岁，来自策安保安机构的环境局执法人员，当时正在巡逻，见到被告和两名男子在组屋底楼喝酒，其中一人拿着烟，打算开罚单。

被告当时虽然没有吸烟，但激动质问稽查员，事后被友人拉到一旁。

两名稽查员离开时，被告跟着他们，从后方拉了其中一人的斜挎包，还朝另一名稽查员的脸吐口水和骂粗话。随后，被告在附近找到了一把镰刀，追上两名稽查员，挑衅两人跟他“2对1”。挑衅被拒后，被告先对一人左脸挥拳，接着拿镰刀往另一人的手脚砍了四五次。

案件展期下判。

一稽查员被砍五刀 住院141天

警员抵达前，男子把镰刀丢进水沟，搭德士逃离，回家后还换下衣服丢掉。

警方共接获五通公众通报，两名稽查员最后被送往邱德拔医院。

被揍的稽查员左脸出现轻微压痛，另一名稽查员则多处被砍伤，动手术后住院141天，之后无法长时间走路，皮肤也留下永久伤疤。

被告于同月11日被警方逮捕。

完整报道，请翻阅2022年10月13日的《新明日报》。