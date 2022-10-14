全球养老金指数排行榜：我国公积金制度连续14年居亚洲榜首

我国的公积金制度连续14年获评为亚洲最佳退休养老制度，在全球44个国家和地区中排名第九。

咨询公司美世（Mercer）、澳大利亚蒙纳士大学商学院和总部设在美国的特许金融分析师协会（CFA Institute）星期二（10月11日）发表常年报告，公布2022年美世特许金融分析师协会全球养老金指数排行榜。

调查人员依据制度是否可持续、是否值得信赖（integrity），以及是否充足（adequacy），评估全球44个国家和地区的退休养老机制，这些国家和地区的人口占世界人口的65％。

排行榜首三位不变，冰岛蝉联榜首，整体得分84.7分，之后是荷兰和丹麦。这三个国家属于A级。

冰岛在2008年陷入金融危机，当地银行一度破产，但在资本管制、旅游业复苏和投资的带动下实现了强劲回弹。

冰岛的养老金属于政府通过税收提供社保和个人及雇主缴交的双制度，在三个项目的得分都超过80分。

香港和马来西亚列亚洲第二第三

新加坡排在亚洲国家和地区之首，香港和马来西亚分别名列第二和第三，排名也跟去年一样。

评估结果显示，我国今年整体得分从去年的70.7增至74.1。健全度方面，我国获81分，充足度获77.3分，可持续度获65.4分，整体评级属于B级，意味着新加坡的制度整体来说健全，但仍可改进。同样获得B级的还有加拿大、新西兰和瑞士等发达国家。

日本、中国大陆和台湾分别列全球第35、36和37名。

报告指出，新加坡的得分跟去年相比有所增加，可能是退休后养老入息对比退休前收入的比例提高。

我国的养老金制度主要以公积金为基础，涵盖大约420万人。今年的报告和以往相似，建议我国应通过税务，奖励企业建立政府以外的退休计划、提高公积金会员可动用退休储蓄的年龄、把公积金扩大至在本地工作的非居民，并且改善沟通。

人力部：本地养老金制度鼓励国人为退休生活打算

配合美世的报告，人力部发文告说明，本地的养老金制度鼓励新加坡人为自己的退休生活打算，政府提供针对性帮助，除了公积金之外，政府也为低收入者提供更多援助如就业入息补助计划（Workfare），及为年长者填补保健储蓄。

人力部指出，政府为公积金户头提供最高6％的利息，也从今年起，分10年逐步调高55岁以上会员的整体缴交率。这一来一名目前收入处在中位数的55岁会员，退休入息将增加10％。

人力部说：“公积金制度是符合新加坡国情设计的，它独一无二的特点为会员建立强大的退休基础。任何国际排名或标准化的评估方式，都应该考虑到公积金制度是独特的、是造福新加坡人的。”