在两年前的冠病阻断措施期间，黄欣谊开始用短视频记录居家健身和减肥过程。随着视频点击率增高，她踏上了内容创作者的道路，并从中感受到充实与快乐。

谁说“兴趣不能当饭吃”？热衷运动的黄欣谊（Jeynelle Ng，21岁）不仅是飞轮单车有氧运动（spin）教练，也通过短视频分享健身贴士，在健身之余闯出了一片天。

黄欣谊从小就对网络媒体的内容创作感兴趣，于是在两年前冠病阻断措施期间，她决定开通TikTok账号（buffbaby88），尝试通过制作短视频记录在家中健身和减肥的过程。

她说，这么做的目的除了记录生活外，也希望借此激励其他人，并鼓励那些也想要保持健康的人做运动。

随着视频制作得越来越多，视频的点击率也越来越高，黄欣谊踏上了内容创作者的道路。她还开始投入心血研究运动和健康方面的知识，以求通过视频传达更丰富多彩的健身贴士。

而在去年举办的一场活动上，黄欣谊第一次接触到飞轮单车有氧运动，没想到试一试后，她便“上瘾”了。

由于对运动感兴趣，加上之前曾想过成为一名私人教练，当健身房业者询问黄欣谊是否有兴趣成为飞轮教练时，她很快就答应了。

在接受两个月的培训后，她现在一周会有三天担任教练，每天早上也会到健身房锻炼。

闲暇之余，黄欣谊还继续制作不同的短视频内容，她觉得自己过得非常充实和快乐。

“运动和健身除了能抒发压力，也能锻炼毅力，很开心能够一边运动，一边继续制作相关内容，分享给大家。”