香港老千越洋诈骗 狮城妇追回10万元

52岁狮城妇坠电话骗局，10万新元存款被转至香港男子的银行户头，她赶紧在两地报警，香港警方及时冻结涉案户头，过后她入禀香港法院成功向银行讨回这笔钱。

郑美玲在2021年4月30日接获陌生男子来电，对方称是她使用的通讯公司的职员。

根据香港法庭判词，骗子吓唬受害者，指她的数据服务出现不寻常的活动，被怀疑涉嫌洗钱活动。

骗子随后指示受害者下载一个名为“快速支持”（Quick Support）的手机应用。

受害者安装应用后，将自己的用户名和密码提供给骗子，并按照指示让对方远程访问和控制自己的笔记型电脑和手机。

受害者当晚就发现她银行账户里的大部分钱已不翼而飞。骗子过后失联，郑美玲便通报银行，并在5月1日和3日，分别向新加坡和香港警方报案。香港警方接到报案后立即冻结涉案户头。

受害者在新加坡星展银行账户的9万9500新元，在2021年4月30日被转入她在本地的花旗银行账户，这笔钱随后被转换成55万港币，汇入一名叫雷俊生男子的香港花旗银行户头。

雷俊生事发两个星期前刚开这个银行户头。判词并未指出，雷俊生与诈骗郑美玲的男子是否同一个人。

郑美玲事后向香港法庭做出申请，要求香港花旗银行归还10万元给她。

法官陈词时指出，雷俊生与受害人并无关系，证据也显示郑美玲是受骗才会被卷走10万元。法官最后下令银行将钱全数退还给受害人。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年10月14日的《新明日报》。