1新元兑3.30令吉再创新高 兑换商1.5小时卖10万令吉

新元兑令吉持续强劲，星期五（10月14日）早上银行汇率达3.30令吉，创下新马分家以来历史新高，牛车水有兑换商开出3.25令吉的兑换率，一个半小时就售出10多万令吉。

根据XE货币网站数据，新元兑令吉的银行间汇率，过去一个月最高达3.26令吉，最低到3.19令吉，星期五早上却飙升至3.30令吉。

牛车水珍珠坊Crante钱币兑换商合伙人黄素珍说，这是因为新加坡金融管理局宣布让新元一次性升值。这是金管局自2021年10月以来，连续第五次收紧货币政策。

黄素珍说，这影响了银行的汇率，而钱币兑换商也相对调高兑换率，她星期五早上就卖3.25令吉。开店一个半小时，已售出10多万令吉，非常忙碌。

14日早上顾客多出一两成

钱币兑换商协会秘书奥利则说，他们的调整一般比较慢，而他的顾客大多都是要等旅行时才会来换钱，因此不会有抢购令吉的现象，但星期五早上顾客仍比平时多出一两成。

《新明日报》记者星期五早上走访西部几间兑换店，发现裕廊东Jem商场兑换店也开出3.25令吉的兑换率。

公众陈先生（42岁，房地产行业）受访时说，知道星期五汇率创新高，特地到裕廊坊看看，但这里两家给出的兑换率稍低，他决定再等一两天，或许兑换率会继续推高。

他指这次汇率那么高，打算一次性兑换一两万新元，日后到马国游玩时使用。

完整报道，请翻阅2022年10月14日的《新明日报》。