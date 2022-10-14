35岁的吴施燕平日里是SMRT地铁的总控师（Chief Controller Comm），业余时间是美人鱼潜水学员。

由于身材原因，吴施燕在生活中常常遭受歧视。她想穿漂亮衣服，却要担心被陌生人评头论足；她想在社媒平台分享日常生活，却遭到网民语言攻击；她想体验不同兴趣活动，追逐梦想，却被组织者劝退。

吴施燕于2014年入职SMRT地铁，成为了一名总控师。（受访者提供）

如今，她回忆过往经历时语气轻松，表明自己逐渐看淡恶语攻击。而这些转变，都要归功于美人鱼潜水这项运动。

吴施燕小时候观看迪士尼动画《小美人鱼》，立刻爱上里面的美人鱼形象，也有了“人鱼梦”。后来，她听说本地有美人鱼潜水课程，本想报名尝试，却因身材打起退堂鼓。

冠病疫情以来，她觉得人生无常，为了不留遗憾，还是克服自卑心理，开始联系一些本地美人鱼学校。没想到，这些学校得知她的体重情况后，便杳无音讯。

意想不到的拒绝让她十分沮丧。她本打算放弃，不过偶然在社媒发现廖尉雯教练的美人鱼潜水视频，便鼓足勇气联系了她。

出乎意料的是，廖尉雯并没在意吴施燕的身材，而是在确认她没有健康问题后，欣然收下这个学生。

对吴施燕来说，美人鱼潜水不只带给她欢乐，也改善她的身心健康状况，不仅“整个人瘦了一圈”，哮喘也因为呼吸练习缓解很多。

学习美人鱼潜水后，吴施燕觉得身心都获益。（受访者提供）

在教练跟朋友鼓励下，吴施燕变得更加自信。她在社媒账号分享自己的潜水视频，还因此跟一位美国大尺码美人鱼结缘，参与制作一份由世界各地大尺码美人鱼、美男鱼和高龄美人鱼组成的日历。

美国大尺码美人鱼所制作的一份世界各地非典型美人鱼日历。（受访者提供）

现在，吴施燕也想凭自己经历，在未来帮助更多想打破刻板印象的美人鱼潜水爱好者，使这项运动更加包容。