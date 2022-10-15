政府再拨15亿元助本地家庭抗通胀 约250万公民可获最多500元生活费特别补助

黄循财说，政府理解通胀对所有新加坡人都造成影响，尤其是难以负担高昂物价的低收入者，以及没有工作收入的退休者。“因此，我们是以这两个群体为考量，设计这个援助配套，但个中措施也会涵盖中等收入阶层，并为所有新加坡人提供一些援助。”

全球通胀不断攀高，政府再出台15亿元援助配套，协助本地家庭应对物价上涨。其中在今年12月，约250万名新加坡公民可获300元至500元的一笔生活费特别补助。

副总理兼财政部长黄循财星期五（10月14日）召开记者会，公布最新援助配套的详情。

他说，政府理解通胀对所有新加坡人都造成影响，而一些人尤其受到冲击，包括难以负担高昂物价的低收入者，以及没有工作收入的退休者。

“因此，我们是以这两个群体为考量，设计这个援助配套，但个中措施也会涵盖中等收入阶层，并为所有新加坡人提供一些援助。”

以现金形式发放的生活费特别补助提供给明年满21岁或以上的新加坡人，他们在2022估税年的估税入息须不超过10万元，并且最多有一个房产。低收入群体可获得的补助额较高。

这笔特别补助会在今年12月发放，加上早前宣布帮助国人减轻消费税上调影响的定心与援助配套，首笔现金补助到时也会一并发放，以估税入息不超过2万2000元的低收入群体为例，他们将获得500元的特别补助以及200元的定心配套现金补助，共700元现金。

除了生活费特别补助，这次的援助配套还包括：

一、为每户新加坡家庭提供额外100元社区发展理事会邻里购物券（CDC Voucher）。加上较早时宣布的每户200元购物券，公民家庭明年1月各会获得共300元购物券，一半可在参与计划的超市使用，一半可用来光顾邻里商店和小贩摊位。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在脸书贴文说，截至10月13日，97.6％公民家庭已领取去年发放的邻里购物券，92.1％领取了今年的，两轮总消费额将近1亿9800万元。

二、发放60万张各值30元的公共交通补助券，给家庭人均月入不超过1600元的本地居民家庭，并在明年提供额外约2亿元补贴，缓解车资上涨对乘客的影响。这些措施已在10月12日宣布车资上调时透露。

三、调高教育部经济援助计划的家庭收入和人均收入顶限，并在2023学年增加全职工艺教育学院学生的助学金。

今年所提供援助能完全抵消 低收入家庭平均生活费上涨

黄循财说，加上早前宣布的措施，政府今年提供的援助将能完全抵消低收入家庭的平均生活费上涨，对于中等收入家庭来说则会抵消过半。“他们今年预料也可获得更高薪资，加上政府的支持，多数中等收入家庭将能负担今年由通胀引起而增加的开销。”

面对物价上涨的趋势，政府今年初在财政预算案中推出5亿6000万元的家庭援助配套，4月宣布提前实施部分措施，6月接着出台15亿元援助配套，旨在帮助低收入和弱势群体解决燃眉之急。

在那之后，通胀情况不见好转，黄循财说，乌克兰战事仍对全球能源和食品价格造成上行压力，新加坡作为小型开放经济体，必然受价格上涨影响。

“通胀持续的时间和严重程度仍不明朗，但预计在一段时间内继续居高，至少到明年中才会好转。因此，我们须做好准备较长时间面对更高价格。”

这次的援助配套无须动用国家储备金，资金源自2022财年上半年比预期好的财政收支状况。这是因为奥密克戎冠病变种毒株没有预想般严重，许多经济产业得以加快开放。政府已为预支应急基金获得哈莉玛总统的首肯，并将在国会提呈追加拨款法案，以在本财年内填补预支款项。

黄循财说，与过去两年半在冠病疫情期间一样，我国会继续把握社会强大的团结和互信基础，相互扶持度过这个时期。

政府正安排让有意捐出社理会邻里购物券的家庭这么做，社理会将公布详情。“我们可借此略尽绵力帮助有需要的人，并加强我们的社会契约。”

这次的援助配套无须动用国家储备金，资金源自2022财年上半年比预期好的财政收支状况。这是因为奥密克戎冠病变种毒株没有预想般严重，许多经济产业得以加快开放。