未来三个月减13.7％创2014年来新低 车商：拥车证配额减少或推高成价

今年11月至明年1月的拥车证配额数量整体减少13.7％，共9128张。下季度配额是可根据报销车辆推算，车商指出，过去有些车主在车子开了三五年后就提早“刹车”，但现在经济前景不乐观、拥车证成价较高，这些或导致车主避免提早“刹车”，使报销车辆偏低。

未来三个月可供投标的拥车证配额整体减少13.7％，共计9128张，创2014年以来新低。受访车商担心，配额减少将再次推高拥车证成价。

陆路交通管理局星期五（10月14日）公布今年11月至明年1月的拥车证配额数量，应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证每月平均有915张，比目前少171张（15.7％）。

大型及豪华车组（B组）拥车证减少122张（13.0％），每月平均有817张。一般用于注册B组车款的公开组（E组）也减少36张（11.0％），月均291张。

如此一来，下来三个月可供市场投标的汽车拥车证配额总计6074张，比今年7月至10月的7058张少984张，跌幅约13.9％。

货车和巴士组（C组）拥车证配额也比现在少29张（17.5％），月均137张。

电单车组（D组）配额则减少128张（12.7％），月均880张。

陆交局根据今年4月至9月报销车辆总量的一半、C组的0.25％常年增长率，以及德士车队的拥车证等因素，计算未来三个月的拥车证配额。

未来三个月的A组、B组和拥车证总配额都创下自2014年2月至4月以来的新低。在2014年的2月至4月的季度，A组每月有717张拥车证，B组月均701张，三个月的拥车证配额总计9127张。

豪华电动车品牌极星（Polestar）董事经理孙光英说，公司根据今年4月至8月的报销车辆推算，下一季度配额的跌幅应维持在单位数，因此双位数的跌幅有些出乎预料。“这意味着，9­月的报销车辆相信非常少。”

她认为，过去有些车主在车子开了三五年后就提早“刹车”，但现在经济前景不乐观、拥车证成价较高，这些或导致车主避免提早“刹车”，使报销车辆偏低。

孙光英直言：“配额减少，拥车证成价回升是肯定的，问题是会升多少。”

车商：配额大幅减少

可能引起恐慌推高成价

百胜汽车集团主席梁南兴也提到，B组拥车证成价在本月第一轮投标活动中滑落1万2195元，报9万5856元，意味着拥车证成价近来的涨势已触顶。

“正当市场开始调整，配额却较大幅度减少，可能会再次引起市场恐慌，推高成价。”

梁南兴早前建议陆交局通过其他方式解决配额不足和成价上涨的问题，包括为有意购买电动车或混合动力车的车主，提供类似商用车的提早换车计划。

他说，除了支持我国的绿色方针，淘汰陈旧且废气排放量较高的车辆，也能省略重新投标拥车证的过程。有关计划书已提交陆交局、国家环境局和贸工部，目前在等候回应。

新加坡车业公会会长吕小龙则认为，虽然配额减少，但现在的行情很差，因此拥车证成价估计会维持在现阶段水平，不会大幅度上升。