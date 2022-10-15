花3万元买二手车问题连连 新车主：一个月掏万元修理

花3万元买来二手车，新车主称一个月内问题连连，得自掏近万元修理费，还怀疑驾驶里数曾从20多万公里，被篡改成10万公里。

读者卓政成（48岁，补习老师）联系《新明日报》，称9月初向一家位于惹兰苏丹的车行花约3万元，买下一辆二手雪铁龙（Citroen）柴油汽车后，短短一个月内问题连连。

他受访时表示，买回汽车不到一个星期，驾驶期间提示故障的信号灯闪个不停，检查后得花300元清洗柴油颗粒过滤器。

“两三天后，汽车前方入水，随后发现是橡胶密封条有问题。”

又过了一个星期，他发现车子制冷不佳，又得花钱维修。

“几天前送检时被告知，车子的管道、刹车等零件都有问题，得花4000元左右大修。”

卓政成透露，当初车商告知这台七年车龄的二手车行驶里数约为10万公里，但他找来一家修车厂检查发现，里数在今年8月1日还显示为22万5702公里，之后却变成了10万8361公里，怀疑购买之前曾被人篡改。

他还称，修车厂职员发现车子的离合器更换过，并告知通常驾驶里数超过16万公里就需要更换，进一步让人怀疑买车时显示的10万多公里里数被动过手脚。

他认为，买回二手车短短一个月，就得花近万元修理，十分不值。

他表示，10月初驾车和妻子到马六甲，但刚过了第二通道关卡不久，车子故障信号灯又亮起。他检查时发现，冷却系统内的水干枯了，由于担心还有别的问题，当下只好败兴折返回家。

他联系了出售他车子的车商，要求对方负责一些维修费用，但对方至今不答应。他正考虑通过各种途径索偿。

完整报道，请翻阅2022年10月15日的《新明日报》。