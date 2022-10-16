XBB疫情料11月中达峰值后趋缓 若情况恶化不排除重启部分安全管理措施

卫生部长王乙康说，这估计是一波“短而尖锐”的疫情，由XBB毒株驱动。预测模型显示，每日新增病例的七日移动平均病例数，可能达到约1万5000起。

目前这一波由奥密克戎亚型变异毒株XBB引发的疫情，预计在11月中到达顶峰，然后趋缓。政府不排除在情况恶化时，重新实行一些不会影响人们日常生活的安全管理措施，例如规定公众在室内和户外场所戴口罩。

卫生部长王乙康说：“这估计会是一波‘短而尖锐’的疫情，由XBB毒株驱动，一定程度上也与人们再次受感染有关。我们的预测模型显示，每日新增病例的七日移动平均病例数，可能达到约1万5000起。”

当疫情到达顶峰时，一般通报病例较多的星期二，病例可能会多达2万至2万5000起。

卫生部提供的七天移动平均数据显示，今年8月中至9月中，本地的再感染率一直维持在5％左右，但过去一个月逐步攀升，目前为17.5％。

王乙康是在卫生部星期六（10月15日）召开的记者会上，说明这波疫情接下来的走势。他说，每周社区病例增长率在10月10日到达1.74的顶峰，过后开始下跌，这表示病例增幅没有加速，所以希望最坏的时候已经过去了。

虽然如此，政府不排除可能在情况恶化时重启一些安全管理措施。

王乙康说，到时候政府会以不打乱公众日常生活的方式恢复一些措施。例如，规定室内和户外场所戴口罩，或适度地恢复疫苗接种差异化安全管理措施，以保护没即时接种疫苗的人。

XBB是由BA.2.75和BA.2.10毒株变异而成的新毒株。10月3日至9日，本地社区病例中，感染XBB毒株的病患占了54％，超越同为奥密克戎亚型变异株的BA.2.75（24％）和BA.5（21％）。

网络上近来出现许多与XBB毒株相关的不实传言，称它导致更多病患病重，甚至死亡。

针对这一点，卫生部医药服务总监麦锡威副教授说，虽然还有一些检测数据尚未出炉，但根据已掌握的数据，没有病患因感染XBB毒株而死亡、进入加护病房或需要输氧治疗。

“XBB毒株虽然传染力强，不过与其他变种毒株相比不见得比较毒，或会导致更多人得重症。”

以整体的住院情况来看，过去一个月，新入院的人数虽然随着确诊人数增加而呈上升趋势，但增长幅度低于每日新通报病例的增幅。

9月17日至23日的那一周，每1000起新增病例有22.7人住院；10月1日至7日，每1000起新病例只有17.8人住院。

二价疫苗施打首日4200人接种

我国星期六新增8037起冠病病例，比前一天的9087起少了整千起，累计病例超过200万起，达200万5884起；重症病患从53人增至64人，其中51人需要输氧，13人在加护病房。

目前有574人住院，比星期五（14日）多12人。没有人因冠病并发症逝世，死亡病例维持在1641起。

卫生部星期五（10月14日）开始为公众提供莫德纳／Spikevax二价疫苗，首日约有4200人接种。

现阶段只有未达到基本接种要求，或在至少五个月前接种追加剂的年满50岁者，可以注射二价疫苗。王乙康说，一旦政府收到更多二价疫苗，就会开放让更多人接种。

从未染冠病者 面对风险最高

从未感染过冠病，或是那些距离上一次受感染已经超过一年的公众，在这一波由奥密克戎亚型变异毒株XBB驱动的疫情中面对的风险最高。

卫生部星期六（10月15日）首次公布的数据显示，在10月8日至14日这一周，过去不曾感染冠病的人当中，他们的染疫风险为每10万人日（person-days）中有162.5起病例。

染德尔塔或之前毒株者风险也高

此外，在疫情暴发前期确诊，包括受德尔塔毒株，或是其他更早期出现的毒株感染者，在这次XBB疫情中再次被感染的风险与不曾染疫者相近，每10万人日有147.4起病例。

人日是计算单位，卫生部每观察一个人一天，即为一个人日，若同一人接受观察五天就为五个人日。10万人日意味着，个别公众接受观察的总天数达10万天。

我国在去年10月和11月，经历由德尔塔毒株引发的疫情。在德尔塔之后，去年12月上旬出现首起奥密克戎本土病例。包括这次的XBB疫情在内，本地至今出现了三波由奥密克戎和它的亚型变异毒株引发的疫情，第一波是在今年初，第二波则在今年中。

整体来说，感染奥密克戎毒株的人再次受感染的风险，是每10万人日有42.4起病例。但是距离上次染疫的时间越久，再次感染的风险就越高。

在一个月至三个月前受感染的人，每10万人日仅有0.7起病例；四个月至六个月前受感染为26.4起病例；七个月至10个月前则有70.9起病例。

人体对抗冠病的自然免疫能力会跟着时间推移而减弱。卫生部说，这显示接种疫苗维持最低限度的保护至关重要，公众应按时注射疫苗以保护他们免于出现严重病症。