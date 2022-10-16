线上平台启用 公众11月14日起可上网办理持久授权书

从11月14日起，持久授权书将数码化，公众可上网办理申请手续。

已注册的持久授权书仍有效并会转为电子版。当局明年初将发信通知公众，上网确认持久授权书的内容。

为方便公众制定持久授权书，国会去年7月三读通过心智能力（修正）法案，政府也为此设立公共监护人办公室线上服务（Office of the Public Guardian Online system）平台。社会及家庭发展部星期六（10月15日）发文告宣布平台启用日期。

目前，年满21岁者在心智健康时可申请以授权人（donor）身份指定可信赖的人选担任被授权人（donee），一旦自己失去心智能力，对方可代为执行个人福利和财务等生活事宜。

截至今年6月底，约15万2000人已制定持久授权书。

线上平台启用后，申请者使用Singpass登录并授权平台获取全国个人资料库（MyInfo）内的信息，相关资料会自动填入持久授权书申请表，申请者只须填妥授权范围及被授权人等其他资料。授权人也无须与被授权人见面以完成手续，只要对方收到短信或电邮通知后，到平台同意获委即可。

处理与注册时间缩短一半

程序数码化后，处理并注册持久授权书的时间将从三周缩短到一周半，这不包括三周的等待期。

当局指出，作为安全措施，授权人仍须找医生或律师担任证书签发人，在签发人见证下完成线上签名，以确定授权人不是被迫制定持久授权书，并且理解文件中的内容。证书签发人得输入发送到授权人手机的一次性登录密码，才能查阅申请。使用Singpass线上签名也可避免假冒或篡改签名的情况。

这个平台的资料储存在政府云端系统内，有一套措施防止数据泄露，包括为个人资料加密。在申请过程中，各方会通过短信或电邮收到实时通知，获知进展。

当局指出，平台启用后，公众可上网查阅已注册的持久授权书。授权人失去心智能力后，被授权人也可向第三方提供电子版持久授权书，更方便地为授权人处理生活安排等事项。

由法庭委任的代理人也能通过平台，以更简易的方式提交代理报告并记录财务交易。

不擅科技的公众下来可到多个位于民众俱乐部的公民联络中心（CitizenConnect Centre）及ServiceSG中心寻求协助。当局也将提供四种官方语言的讲解视频和申请表格。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期六参观淡滨尼天地的ServiceSG中心时，呼吁公众趁早规划办理持久授权书。

他说：“持久授权书是重要的文件，可以让家人减少后顾之忧。到了2030年，每四名新加坡人中将有一人年满65岁，我们应在‘银色海啸’前做好准备。”

当局接下来只会在特殊情况下允许以纸版申请持久授权书，例如当事人因残障、没Singpass户口等原因，无法上网签名。平台启用前已签发的纸版申请，当局仍会处理。申请应在授权人签名后的六个月内寄交当局。

公众若有疑问，可上网或拨打热线1800 1112222查询。