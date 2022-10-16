李总理今访澳出席两国领袖级会议 赴悉尼与商界学术界交流

总理公署星期六发文告说，李总理将到澳洲总理阿尔巴尼斯在堪培拉的官邸共进晚餐，两人会谈后将举行联合记者会。

李显龙总理星期天（10月16日）起访问澳大利亚三天，到堪培拉出席第七届新澳领袖级会议，以及在悉尼同商界领袖和学术界交流。副总理兼财政部长黄循财在这期间出任代总理。

总理公署星期六发文告说，李总理应邀到澳洲总理阿尔巴尼斯在堪培拉的官邸共进晚餐，两人会谈后将举行联合记者会。

两国料签署绿色经济协定

澳洲广播公司（ABC）早前报道，两国料签署绿色经济协定，推动在这个重要领域的合作。李总理也将参观澳洲战争纪念馆。

根据新澳去年10月达成绿色经济协定时发出的联合文告，这个协定将探讨如何通过实际可行的计划，促进两国的贸易与投资活动。这包括减少商家面对的管制负担、移除环境产品与服务贸易的非关税壁垒，以及加速采用低排放绿色科技。

新加坡和澳洲在2015年6月签署全面战略伙伴关系协定，同意在下来10年继续在国防、经济以及民间交流等领域推动彼此之间的合作。双方也同意一年一度召开新澳领袖级会议，让两国总理就双边合作进行讨论，并且交换对区域和全球局势发展的看法。

新澳全面战略伙伴关系有五个支柱，分别为经济与贸易、国防与外交、科学与创新、民间交流，以及数码经济。

澳洲是新加坡重要的经济伙伴。2021年，澳洲是我国第10大贸易伙伴，双边贸易总额达到272亿元；我国则是澳洲第五大双边贸易伙伴，排在中国、日本、美国和韩国之后。

在国防方面，新加坡武装部队在澳洲进行训练已经有32年之久，双方也通过五国联防、亚细安国防部长扩大会议等多边架构密切合作。

李总理上一次到澳洲出席新澳领袖级会议是在2018年。

2019年和2021年的会议在新加坡举行，时任澳洲总理莫里森到来参会；2020年的会议因受冠病疫情影响，改以视讯方式进行。

阿尔巴尼斯领导的澳洲工党在今年5月的大选后上台执政，他将是首个参加新澳领袖级会议的工党党魁。

李显龙总理6月曾与阿尔巴尼斯通电话，双方对新澳之间以全面战略伙伴关系为基础的极佳和多面关系给予肯定，并对双方在绿色经济等前瞻领域的合作取得良好进展表示欢迎。

国防部长黄永宏刚在9月访问澳洲，除了视察新加坡武装部队在那里参加袋鼠演习和三叉戟演习，也同阿尔巴尼斯和副总理兼防长马尔斯会面。

马尔斯6月到我国出席香格里拉对话，并在会议期间同李总理、黄循财，以及黄永宏会面。

澳洲外交部长黄英贤则在7月到访我国，与黄循财以及外长维文医生会晤。

这次陪同李总理出访澳洲的包括总理夫人何晶、维文、贸工部长颜金勇、国会议员胡美霞与安迪，以及总理公署、外交部和贸工部官员。