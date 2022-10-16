黄循财：马来回教专业人士可分享经验 成为年轻一代导师

本地马来回教社群近年在教育、就业取得显著进展，如今是时候让学有所成且有一定成就的专业人士，通过就业指导、提供交流机会甚至是导师制的方式，协助年轻一代以回馈社群。

副总理兼财政部长黄循财说，年龄超过25岁的马来居民，近半拥有大专学历，担任专业人士、经理、行政人员和技术人员（PMET）的占比，也从2010年的约三成，增加至2020年的四成。

黄循财星期六（10月15日）以主宾身份在第四届回教专业人士协会全国大会上致辞时说，政府会继续重金投资在培育人才上，确保公民具备所需的能力和技能，让每个人有额外优势，在职场上前进和取得成功。

他认为，自助团体如回教专业人士协会，在协助装备马来回教专业人士方面，扮演重要角色。马来回教专业人士也可通过经验分享回馈社群，如提供就业指导，协助年轻专业人士拓展人脉、或扮演导师角色，成为下一代榜样。

他表示理解人数渐多的马来回教专业人士有各自的需求、关注点和愿望，政府会探讨如何提供协助，包括让他们提升技能，继续在职场占有一席之地。

鼓励马来回教组织 加强与政府合作

近年来社会课题变得多面化且复杂，黄循财鼓励协会和其他马来回教组织及政府加强合作，一起携手解决问题。

“有时候我们的出发点和方法有所不同，也有不同的看法，但只要我们都专注于同一个目标和共同点，我们可以一起努力，让每个人都过得更好。”

黄循财也赞赏协会自1991年成立后，多年来为低收入家庭提供教育支援，也提供财务、就业、婚姻辅导等服务，迄今让近41万人受惠。

协会每隔10年举办一次全国大会，聚集专业人士一起集思广益探讨新策略，以让回教社群取得更大成就。今年共有500人与会，大会特设四大主题即青年、社区倡导者、家庭及年长者，由不同背景专业人士组成的小组，分组探讨这四群体所面对的挑战和可行解决方案。其中青年小组提出的观察，包括贫困世代相传、提供援助者缺乏理解和僵化、生活不稳导致心理健康水平下降，以及女性缺乏领导机会。

数名与会者也在对话环节上，表达对马来人占低收入家庭比率过高、面对社会流动挑战和对多数决政治的担忧。