黄循财：马来回教专业人士可分享经验 成为年轻一代导师

来自 / 联合早报

文 /
卢慧菁

发布 / 2022年10月16日 5:00 AM

副总理兼财政部长黄循财（左二）在回教专业人士协会全国大会对话环节上和与会者交流；左起为总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、回教专业人士协会副主席哈兹尼及内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授。（梁麒麟摄）
副总理兼财政部长黄循财（左二）在回教专业人士协会全国大会对话环节上和与会者交流；左起为总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、回教专业人士协会副主席哈兹尼及内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授。（梁麒麟摄）

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本地马来回教社群近年在教育、就业取得显著进展，如今是时候让学有所成且有一定成就的专业人士，通过就业指导、提供交流机会甚至是导师制的方式，协助年轻一代以回馈社群。

副总理兼财政部长黄循财说，年龄超过25岁的马来居民，近半拥有大专学历，担任专业人士、经理、行政人员和技术人员（PMET）的占比，也从2010年的约三成，增加至2020年的四成。

黄循财星期六（10月15日）以主宾身份在第四届回教专业人士协会全国大会上致辞时说，政府会继续重金投资在培育人才上，确保公民具备所需的能力和技能，让每个人有额外优势，在职场上前进和取得成功。

他认为，自助团体如回教专业人士协会，在协助装备马来回教专业人士方面，扮演重要角色。马来回教专业人士也可通过经验分享回馈社群，如提供就业指导，协助年轻专业人士拓展人脉、或扮演导师角色，成为下一代榜样。

他表示理解人数渐多的马来回教专业人士有各自的需求、关注点和愿望，政府会探讨如何提供协助，包括让他们提升技能，继续在职场占有一席之地。

鼓励马来回教组织 加强与政府合作

近年来社会课题变得多面化且复杂，黄循财鼓励协会和其他马来回教组织及政府加强合作，一起携手解决问题。

“有时候我们的出发点和方法有所不同，也有不同的看法，但只要我们都专注于同一个目标和共同点，我们可以一起努力，让每个人都过得更好。”

黄循财也赞赏协会自1991年成立后，多年来为低收入家庭提供教育支援，也提供财务、就业、婚姻辅导等服务，迄今让近41万人受惠。

协会每隔10年举办一次全国大会，聚集专业人士一起集思广益探讨新策略，以让回教社群取得更大成就。今年共有500人与会，大会特设四大主题即青年、社区倡导者、家庭及年长者，由不同背景专业人士组成的小组，分组探讨这四群体所面对的挑战和可行解决方案。其中青年小组提出的观察，包括贫困世代相传、提供援助者缺乏理解和僵化、生活不稳导致心理健康水平下降，以及女性缺乏领导机会。

数名与会者也在对话环节上，表达对马来人占低收入家庭比率过高、面对社会流动挑战和对多数决政治的担忧。

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