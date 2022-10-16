九天165通电话骚扰 妇诉夫家暴操纵

结婚12年成怨偶，妻指夫家暴、骚扰、跟踪、全方位控制她，还禁止她与马国家人联络，甚至怀疑她与表亲有染。这名妻子在忍无可忍的情况下，要求离婚。

这起离婚案的夫妻，于2009年5月结婚，两人育有四个孩子。

女方在2021年2月带着孩子离开两人的婚房后，申请个人保护令，并于同年3月向法庭申请离婚，理由是婚姻陷入无法挽回的地步，无法继续与丈夫相处。

根据女方说法，丈夫曾对她和孩子动粗。她搬走后，对方还不断打电话、发简讯骚扰她。曾经九天里共收到丈夫165通来电，他甚至跟踪她到新住处。

另外，女方说丈夫控制欲强，婚后硬要她辞去在四大会计师行之一任职的会计工作，在家当家庭主妇。

出门要批准 全天报行踪

她也说，她出门要经过丈夫批准，在外得向他全天报告行踪。

女方还指出，丈夫要她疏远马国家人，也不让她和孩子接受家人、朋友所送的礼物。她举例说，丈夫于2019年指控她与一名表亲有染，扬言如果继续与对方联系的话，就要伤害这名表亲。

女方也说丈夫轻视她，以及未能提供孩子良好的膳食和拖欠孩子学费。

她认为，这段婚姻已无法挽回，因此要求离婚。

怕挨骂感压力 来电铃声令她紧张

法官考量了妻子的陈述以及观察她在聆讯期间的情绪，认为女方的确无法再跟丈夫生活下去。

法官在判词中提到，妻子为丈夫的来电设置了专门的铃声，每次听到对方的来电铃声，她都会感到很紧张。

关于丈夫是否过度控制妻子，法官认为，如果丈夫的说法正确，那妻子没理由每当丈夫来电时，都感到紧张或有压力，害怕接电话时可能被他责骂。

法官也认为，这名妻子在庭上供证时的举止可信，因此接受她指丈夫曾在2010年飞往槟城家乡，骂岳父母“没让她（妻子）准备好嫁人”的说法。

法官同意妻子无法与丈夫继续生活下去的说法，批准这起离婚申请。

完整报道，请翻阅2022年10月16日的《新明日报》。