应对XBB来袭确诊者翻倍 诊所增聘人手医生放弃休假

由奥密克戎XBB变种病毒株引发的新一波冠病疫情来袭，上周到全科诊所求医的确诊患者翻倍。为缓解看诊压力，一些诊所聘请更多兼职或代班职员，也有医生放弃年底请假出国的计划。

东北医疗集团首席医疗长吴治健医生接受《联合早报》采访时说，由于求诊的冠病患者倍增，候诊时间可达两小时，而无症状病例近日已明显减少。

“多数轻症患者来看病，是为了索取病假单，或计入官方确诊记录。”东北医疗集团旗下有八家诊所。

上周到Siglap诊所就医的确诊患者也激增了两三倍。负责医生蔡添荣说，只有少数患者需要病假单，例如国民服役人员。

卫生部日前再次促请雇主，若雇员出现急性呼吸道感染症状或自行检测呈阳，不应要求他们出示病假单。这是为了避免轻症或无症状患者到诊所求医，加重医生看诊负担。

面对看诊人数增加与人手短缺的双重压力，一些诊所正设法增聘兼职或代班职员。

蔡添荣说，政府早前宣布放宽防疫措施后，他预料到确诊病例可能会增加，因此早在一个月前已聘请多两名兼职工。不过，近日有医生和职员确诊，他只好暂时关闭诊所。

“对我们来说，年底放假几乎是不可能的。”

吴治健透露，去年底有很多诊所职员自愿放弃休假，他自己也放弃了超过两周的年假。“能够带到下一年的年假有限，如果今年底也不批准他们放假，我认为不太公平。”

凤凰医疗集团医疗总监李铠伦医生也说，他不会阻止职员年底请假，但必须错开放假，以确保有足够人手。

康威医疗集团保健护理副主管黄伟杰医生认为，经历了数波疫情，诊所职员如今更有经验，即使看诊压力增加，也还应付得来。

不过，据他观察，除了冠病和A型流感病例近日激增两三倍，感染手足口症和肠胃感冒的病例也呈上升趋势，进一步加重了诊所的看诊量。

根据卫生部网站每周更新的传染病数据，在本月2日至8日，因手足口症到综合诊疗所求医的病例，平均每天有21起，高于去年同期的三起。急性上呼吸道感染病例日均2865起，远超去年同期的1180起。

卫生部长王乙康星期六（10月15日）在记者会上说，由XBB毒株引发的这一波冠病疫情，估计会是短促，并且病例急升的情况，预计在11月中达到顶峰，然后趋缓，七天移动平均病例数可能达到约1万5000起。

星期天（10月16日）新增6181起确诊病例，连续五天回落。七天移动平均病例数为8159起，每周病例传播率降至1.52。

目前有600名冠病患者住院，重症病患增至68人，其中55人须输氧，13人在加护病房。再有三人因冠病并发症逝世。截至星期天中午，本地确诊病例累计201万2065起。