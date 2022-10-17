通胀下降价 黄姜饭更香

前国家足球队队员拉菲接手父母经营50年的黄姜饭生意，目前至年底所有的黄姜饭品项一律降价两元。他说，虽然成本上涨，但觉得还能应付，所以决定减价，只希望让更多人吃得起黄姜饭。

百物腾涨，著名印度黄姜饭摊位却选择薄利多销，所有黄姜饭品项在今年底前，一律降价两元。前国家足球队队员拉菲（49岁）在冠病疫情期间接手父母经营50年的黄姜饭生意，认为“赚够就好”，回馈社会之余，他也感谢食客的相伴支持。

原址在丹戎巴葛火车站的阿里·纳恰黄姜饭（Ali Nachia Briyani）在2002年创立，几经搬迁，目前在加基武吉1道的咖啡店营业。1970年代，拉菲的父母从举办婚宴活动起家，发展至今累积不少老饕前来光顾。

摊位虽藏身在工业区的一隅，周末不到中午12时，黄姜饭就被预订一空，好些食客只能失望而归。印度黄姜饭生意尤其红火，降价后每份从六元起，大受食客欢迎。

面对成本上涨和通货膨胀压力，拉菲却笑说：“食物价格确实很难拿捏，不小心会吓跑顾客。但我算了算，觉得还能平衡员工薪金及开支，于是就决定减价。初衷只有一个：只希望更多人能吃得起黄姜饭。”

作为1990年代的足球中场名将，拉菲曾代表我国参加1998年虎牌啤酒杯亚细安足球赛，并夺得冠军。他在2008年退役成为教练，培养足球新血，每逢星期五也会组乐队打鼓，在政府大厦大草场表演。

拉菲在疫情期间接棒成为第二代摊主，父母则退居后厨，两名弟弟负责送餐，一家人合作无间。“我妈是店里的‘香料大师’，印度黄姜饭好吃与否，由她说了算。娘惹香辣酱（rempah）则由爸爸亲手烹调，顾客十分喜欢。”