疑工作起争执 男同事被指拳打阿嫂

因标签贴纸摆放位置起争执，阿嫂称男同事下班后尾随她到巴士站，一拳将她打倒，警方介入调查。

在裕廊一带的工厂当贴标签女工的李双凤（46岁）上周五（10月14日）工作期间，与一名61岁的男同事起冲突，岂料竟演变成暴力事件。

她受访时说，一名管工当天早上把工作所需的标签贴纸放在自己的桌上，涉事男同事不满，移开了贴纸。“不过，之后又有人把贴纸放回原位，男同事又上前移走，这次我瞪了他一眼，他就凶神恶煞的对我说：‘你想怎样？’”

李双凤说，对方当时推了自己一把，事情也惊动到公司老板。

原以为事情告一段落，李双凤下午5时许放工后，到附近巴士站等车时，两人又狭路相逢。

“我等车期间，对方骑着电单车出现，下车对我爆粗口，还质问我为什么说他之前曾动手打人。”

叫劝架者“不要插手”

李双凤说，众目睽睽之下，男同事挥拳打了她的左脸，导致她跌倒在地。“有人上前劝架，他还叫人‘不要插手’。我不知所措，上巴士后打电话给女儿，并在下一个站下车报警。”

警方受询时证实，于10月14日下午5时35分接获一起蓄意伤人案的通报，地点在惹兰布罗（Jalan Buroh）。发言人指出，一名46岁女子受了轻伤并在清醒状态下送院。一名61岁男子正协助警方调查。

完整报道，请翻阅2022年10月17日的《新明日报》。