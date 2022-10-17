有公司恢复ART检测 10%员工测出无症状确诊

新一波冠病疫情来袭，不少公司机构已经或是打算恢复员工ART检测呈阴才上班的做法，有的甚至一天内就测出近一成员工无症状确诊。受访专家认为过去经验显示，这类定期检测对于控制病例的效果有限。

冠病疫情近期加剧，病例累计过200万关口。卫生部长王乙康星期六（10月15日）召开记者会说明新一波疫情走势时，就提到XBB毒株短短一个月内迅速成为了我国主要毒株。

我国一家机构的职员就向《新明日报》透露，机构约有两三百名全职员工，上周起要求员工进办公室前先做抗原快速（ART）检测，呈阴才来上班，结果单单一天就有约20多名员工检测呈阳，而且有很多人没有症状且是二度感染。

在本地市场推广环保竹制纸巾的企业快乐福（Cloversoft），目前尚未要求员工必须先检测才来上班。品牌创始人之一的沈诗韵受访时说，新一波疫情来势汹汹，最近不少员工都出国旅游或公干，她正在密切关注疫情走势，不排除下来要求员工先检测才上班。

贡茶（新加坡）执行长江培生则说，目前员工上班都戴口罩。

“员工们接种了疫苗，也都年轻抵抗力强。我会密切观察冠病的发展先静观其变，紧随政府的条规，以免对员工造成不必要的恐惧。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授认为，早前我国也曾要求多个行业定期检测，但这对于控制病例的效果有限，而当时的住院率比现在高许多，因此觉得没必要强制这么做。若要减少疫情对公司运作的影响，缩短七天的隔离期可能更有效。

传染病专家梁浩楠医生则说，个别公司应根据情况来决定是否值得这么做，也可考虑多让员工回到居家办公模式。

完整报道，请翻阅2022年10月17日的《新明日报》。