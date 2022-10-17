你动过安静辞职的念头吗？

“虽然额外学习工作相关的技能可以提高我的工作效率，但我还是新人，懒得花时间做这些。”

李惠敏（化名，23岁）是一家银行的软件工程师，刚入职不久的她发现自己并不喜欢这份工作。长时间坐在电脑前面写代码、编程，每天还有开不完的会议，这一切都让她感到厌倦，因此，她在不知不觉中开始“安静辞职”。

李惠敏每天都准时上下班，从未加过班。虽然她还是会努力完成分内的工作，但只要到了下班时间，她便不会再做任何和工作有关的事情。

李惠敏坦言，工作对她而言是一件很痛苦的事，不过这份工作薪资诱人，即使不喜欢，也会继续做下去。

“安静辞职”（quiet quitting），这个因Tiktok上的一段视频而走红的网络新名词，也和“躺平”“摆烂”“摸鱼”等网络关键词一样，反映出当今一些上班族的心态变化。

安静辞职并不是辞掉工作，而是放弃超越自我，也拒绝“在事业上超越期待值”（go above and beyond）。和“摆烂”不同的是，安静辞职的人仍然会完成分内的工作，只是不再把工作当成生活的重心。

“安静辞职”一词的出现在社交媒体上引起热议，反对的人认为安静辞职其实是偷懒，而支持者则觉得该做多少就只做多少，才是工作原本该有的定义。

新加坡人如何看待安静辞职？《联合早报》近日走上街头访问上班族，听听大家的看法。