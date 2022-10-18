哈莉玛：两国明年庆祝建交50年 希望新越推进可持续发展及数码合作

哈莉玛总统说，新加坡和越南明年庆祝建交50周年及成为战略伙伴10周年，双方能借此机会总结良好的合作，并为接下来的50年开辟新的前进道路。这是疫情暴发以来，哈莉玛首次出国进行国事访问，也是首次以国家元首的身份访问越南。

新加坡和越南接下来可推进可持续发展和数码化方面的合作，以取得互惠互利的结果。

在越南进行国事访问的新加坡总统哈莉玛星期一（10月17日）在越南国家主席阮春福为她设的国宴上致辞时说，过去20年，越南取得长足进展。尽管冠病疫情造成前所未有的干扰，越南还是继续取得显著进步。在这期间，两国友谊也坚定不移。

她表示，两国明年庆祝建交50周年及成为战略伙伴10周年，双方能借此机会总结良好的合作，并为接下来的50年开辟新的前进道路。

“新越双方牢固的经济合作，为两国关系奠定良好的基础。即使面对全球逆境，越南在疫后的强劲复苏令人赞叹，成为今年世界增长最快速的经济体之一。新加坡很高兴能与越南合作，继续为越南的增长做出贡献。”

她认为，两国未来可推进可持续发展和数码化的合作。

哈莉玛说，气候变化是本世纪的重大挑战，需要政府和企业的集体意志和资源去应对。新加坡和越南都承诺在接下来几十年大幅减少碳排放，因此双方在可再生能源、可持续基础设施、碳信用和绿色融资的协作，将有助双方达成各自的绿色能源转型目标。

她也提到，数码转型是未来经济的主要驱动力。新加坡希望和越南建立双边和区域的衔接与互通，以支持创新和科技领域的增长与投资，并协助两国更好地进军亚细安及以外的更大市场。

两国签署四项谅备忘录 加强能源及网安等合作

新越双方星期一签署四项谅解备忘录，加强在能源、碳信用、技术和职业教育与培训，和网安方面的合作。

哈莉玛说，随着两国朝更环保、清洁与坚韧的未来迈进，谅解备忘录的合作领域将成为更新后的双边议程基础。

阮春福致辞时说，迈向未来，新越两国致力扩大和深化之间的战略关系，在数码和绿色经济方面有更多合作。这有助充分发挥两国协作的潜力，并顺应第四次工业革命。

哈莉玛应阮春福的邀请，星期天（16日）启程到越南访问五天。这是疫情暴发以来，哈莉玛首次出国进行国事访问，也是首次以国家元首的身份访问越南。

她星期一先到位于河内的胡志明陵献花圈，之后前往主席府与阮春福会晤。哈莉玛和随行的人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖及多名政府官员，与阮春福和越方代表过后进行了约一个小时的闭门会议。

哈莉玛星期一下午也会见了越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南总理范明政，以及越南国会主席王庭惠。

哈莉玛感谢阮春福的热情招待，并表示有信心新加坡和越南会继续以好朋友、亚细安成员国及战略伙伴的关系密切合作。“我们虽来自不同国家、背景、文化和宗教，但秉持相同的核心价值—仁慈、同理心和爱心……即使面对愈加复杂的世界，这是我们两国共同战略观点的基础。”

陈川仁任代总统

哈莉玛星期二将访北宁省，下午飞往胡志明市，继续访问行程。

哈莉玛总统出访期间，总统顾问理事会主席张赞成在星期天代行总统职务一天，国会议长陈川仁接着在星期一至星期四代行总统职务。这是陈川仁首次代行总统职务。

胜科城镇发展获执照 发展第12个越新工业园

胜科城镇发展公司取得投资执照，与越南国营企业Becamex IDC在越南芹苴市发展第12个越南—新加坡工业园。

胜科城镇发展公司首席执行官赵万成星期一（10月17日）于越南主席府，在新加坡总统哈莉玛和越南国家主席阮春福的见证下，获颁投资执照。

芹苴市（Can Tho City）距离胡志明市约170公里，是越南一级城市，位于湄公河三角洲地区。根据越南中央政府宣布的发展总蓝图，越南希望到2030年，将芹苴发展成湄公河三角洲地区的贸易与服务中心。

胜科城镇发展的母公司胜科工业在文告中指出，按照新发展总蓝图的基础设施投资，芹苴有潜力在它的水产养殖和农业基础上进一步发展，提高它作为食品加工和分销中心的重要性。

11个越新工业园 创造逾30万就业机会

至今，分布在越南不同地区的11个越南—新加坡工业园共吸引了170亿美元（约243亿新元）投资，创造超过30万个就业机会。

另外，新加坡和越南星期一也签署四项谅解备忘录，加强在能源、碳信用、技术和职业教育与培训，以及网安方面的合作。

其中，为实现实际的能源转型，减少二氧化碳排放，并兼顾经济增长，新越将在不同方面推进能源协作。这包括发展可再生能源和相关的融资方案，以及发展电力联网线路，加强电网韧性、稳定和跨境贸易等。

新越两国将发掘有潜力的碳信用项目，同时有意拟定具法律约束的协议，为碳信用的转让制定双边框架。

两国也承诺建立一个安全、具韧性和互通的网络空间。双方将在网络威胁和网络袭击课题上交换信息，合作预防、侦测及应对网络犯罪，并确保安全的跨境数据流动。这是新加坡首次和亚细安成员国签署网络保安相关的谅解备忘录。

我国工艺教育局也将与越南职业教育和培训局在领导和治理、基础设施发展、能力建设及优化技术，以及职业教育与培训等方面展开合作。