李总理盼新澳加强数码及绿色经济合作

澳大利亚通过积极参与经济活动和对区域安全做出贡献，在本区域发挥着重要作用。李显龙总理呼吁澳洲商界借助新澳之间密切牢固的经贸关系，在数码与绿色经济领域，与我国商界建立更多伙伴关系。

李总理星期一（10月17日）上午在访澳的第一站悉尼，与智库洛伊研究所（Lowy Institute）的学者进行闭门圆桌对话。他也在澳洲—亚洲协会（Asia Society）与当地商界领袖共进午餐。

他傍晚在脸书贴文总结在悉尼的行程，赞扬澳洲对区域的贡献，并呼吁澳洲商界加强与新方合作。他透露，新方代表团在洛伊研究所举行的圆桌对话上，与澳方就地缘战略的发展，以及它对本区域的影响进行了深入的讨论。

随同李总理出访澳洲的包括总理夫人何晶、外交部长维文医生、贸工部长颜金勇，以及议员胡美霞和安迪。

维文晚间在脸书贴文说，他很高兴在闭门圆桌对话和午餐会上，听到澳洲商界与学界对全球战略与经济发展的看法，并“希望澳洲商界继续把新加坡作为获得本区域发展契机，以及建立伙伴关系的门户”。

午餐会后，李总理乘坐澳洲空军波音737型专机飞往访澳行程的第二站——澳洲首都堪培拉。他下午3时40分在堪培拉费尔贝恩空军基地降陆。澳洲总理助理戈尔曼（Patrick Gorman）代表澳洲政府，到基地迎接李总理一行。

李总理星期二将率领代表团参加第七届新澳领袖级会议。他说：“我期待明天与阿尔巴尼斯总理及代表团会面，我们有很多要讨论的事项。”

我国和澳洲预计在会议结束后，签署绿色经济协定。这项协议的谈判从2021年9月开始，双方希望促进环保商品与服务的贸易，以及在开发绿色科技方面进行合作。

阿尔巴尼斯和伴侣朱迪星期一晚上在堪培拉总理官邸设晚宴招待李总理与夫人。他在脸书贴文附上与李总理伉俪的合照，并说：“我期待着讨论如何加强两国之间的关系。”