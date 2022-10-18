自由画师姚琪喜欢用画笔记录周遭生活的细节，也曾为长辈们都已逝世的一对新人画出完整的全家福，这些经历让她在以画谋生的同时，重新思考绘画的意义。

在认识姚琪之前，记者先接触到她在新加坡设计周的绘画作品。今年中，自由画师姚琪（35岁）应邀为实龙岗路三家历史悠久的老店绘制插画，主办方之后将这些插画制成明信片供公众免费领取。

由于叔叔是画家，姚琪自幼接触各类绘画方式，也被安排上满满当当的美术课程。虽然大学时因爱好报读了服装设计专业，毕业后也曾从事设计工作，但兜兜转转，她仍踏上绘画之路。

如今，姚琪是一名自由画师，每逢星期四和星期六，她和几名志同道合的画家朋友相约在画室，练习绘画人像和人体。“画笔就像士兵的刀，不常磨就会钝。基本功扎实才能在有工作的时候说画就能画。”

本地不少咖啡厅的墙绘都出自姚琪之手，在以画谋生之余，多年来她也一直探寻自己的内心，发掘绘画的意义。

姚琪说：“在地铁上常常会遇到一些很有意思的人，你会发现他们穿着十分用心，连包包配饰都是和衣服搭配好的。还有像这张，是一对老夫妇在咖啡店吃冰，场景特别温馨。”

她边翻画册，边滔滔不绝地讲述着每幅画背后的故事。她说，这类作品不是商业订单，而是自己对生活的观察与记录。记录这个时代人们的穿着与审美，记录多元种族和多元文化社会的面貌。

一次偶然的机会下，她接到一份特殊的订单，为一对即将步入婚姻殿堂的新人绘制全家福，但陪伴新人长大的长辈已经离世。

参考了多张照片后，姚琪用画笔为新人了却一桩心愿，也弥补了他们不曾有一张完整全家福的遗憾。

这些经历让她重新思考绘画的意义，她不仅可以是生活的观察者、是手持画笔的历史记录者，也可以是抚慰人心的疗愈者。