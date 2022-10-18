坠假公安骗局 19岁女失17万元

坠假公安骗局，19岁女子遭骗走17万元，甚至为抓捕“犯罪集团团伙”自拍绑架视频，远在中国的父母信以为真报警。

警方星期二（10月18日）早上发文告说，于本月14日接获通报，指一名19岁女子遭人绑架，女子在中国的父母收到一段视频显示，女子手脚被捆绑，嘴巴也被封，要求父母缴付赎金。

东陵警署、刑事侦查局、警察情报局和商业事务局的警员透过广泛调查，于当日在兀兰的一个单位内找到女子，她当时平安无事。

受指示自拍绑架视频

初步调查显示，女子是假公安骗局的受害者，她当时接获假称是卫生部人员的电话，骗子称女子有一个装有非法冠病药物的包裹在关卡被拦下。骗子以调查为由，将电话转给假扮公安的骗子，对方还称女子的银行卡与中国洗黑钱活动有关联，导致她和家人的银行户头被冻结，若要当局加速解决，可向他们汇款。

信以为真，女子就将17万元汇入骗子的银行户头，当作是保证金。

事后，骗子也指示女子拍摄一段手脚被捆绑的视频，假装自己被捕获，并称会用这段视频诱骗及逮捕犯罪团伙。骗子也于10月13日指示女子断绝和外界的联络，以协助他们的调查。

一男协助骗子租房被捕

22岁男子因协助骗子租房和提供沟通工具被捕。

警方事后调查得知，女子被寻获的单位由一名22岁男子租下，该名男子是在骗子的指示下租房，并将一张芯卡交给女子，让她能跟骗子沟通。

警方已经针对案件展开调查。

完整报道，请翻阅2022年10月18日的《新明日报》。