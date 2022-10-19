签署全球首份绿色经济协定 新澳探索新战略合作加强供应链韧性

李显龙总理指出，新加坡和澳洲在冠病疫情趋缓之后，无论在经贸、旅游或国防等领域，都有更密切的交流与合作。新澳将在这个基础上，探讨新的双边合作，加强食物与能源供应链的安全与坚韧，以及增进新澳与全球的互联互通，都有可能成为新的战略合作领域。

新加坡和澳大利亚将探索新的合作方向，包括成立工作组，研究如何确保货物在危机中的流通，以及按新签署的绿色经济协定，支持两国向零碳排放转型和促进绿色领域的增长与就业。

在澳洲首都堪培拉参加第七届新澳领袖级会议的李显龙总理，星期二（10月18日）在会议结束后，同澳洲总理阿尔巴尼斯召开联合记者会，总结会议成果。

他指出，新加坡和澳洲在冠病疫情趋缓之后，无论在经贸、旅游或国防等领域，都有更密切的交流与合作。新澳将在这个基础上，探讨新的双边合作，加强食物与能源供应链的安全与韧性，以及增进新澳与全球的互联互通，都有可能成为新的战略合作领域。

新加坡与澳洲在2015年庆祝建交50周年之际，将双边关系提升至全面战略伙伴关系。双方目前已经联手完成五大支柱下的80多个合作项目。随着新澳全面战略伙伴关系在2025年进入第10个年头，阿尔巴尼斯和李总理都同意应探索新的合作领域。

李总理指出，新加坡和澳洲是天然的伙伴，在许多课题上有着相似的观点，比如贸易自由化的重要。双方也是互信可靠的合作伙伴，冠病疫情期间就充分展现了这点。

阿尔巴尼斯说，新加坡的援助让澳洲在疫情期间及时获得疫苗。澳洲人可能不知道，如果没有新加坡在海路和空路运输提供支持，就不会有任何疫苗、个人防护服与呼吸机运到澳洲。

阿尔巴尼斯：

新加坡是可靠经济伙伴

他说：“新加坡扮演了关键角色，是可靠的经济伙伴，也是非常好的贸易国。”

新加坡和澳洲新签署的世界首份绿色经济协定具有很大潜力，可以成为绿色经济合作的先锋，或未来类似协议的蓝本。

李总理在结束访澳行程前，接受随团记者采访。他说，绿色经济协定涵盖17项具体合作项目，接下来还会有关于低碳、减碳，以及零排放的更多项目落实。“这些项目对新加坡来说，不只具有经济价值，也是解决气候变化问题的重要元素。”

明年轮到新加坡主持新澳领袖级会议，李总理已经邀请阿尔巴尼斯明年访新。

阿尔巴尼斯在记者会上强调，新澳在峰会季节前，完成绿色经济协定，彰显了两国十分友好的关系。

他也一再强调在个人层面与新的良好关系，包括1987年，他作为澳洲前众议员汤姆尤伦（Tom Uren）的幕僚，首次访问新加坡。

“从那以后，我就多次受到新加坡招待。我和李总理曾在新加坡见面，也同外交部长在植物园共进午餐。我们的友谊非常密切，今天的访问更是加强了这一点。”

新澳加深科学与创新领域合作

另外，新澳也将加深在科学与创新领域的合作。澳洲联邦科学与工业研究组织与新加坡科技研究院签署了主要研究合作协议，在低碳排放科技、替代蛋白质和先进制造领域进行研发。

新澳也签署澳洲—新加坡同步加速器（synchrotron）使用协议，允许新加坡研究人员使用澳洲核子科学机构在墨尔本的同步加速器进行研究。

与设在新加坡国立大学的新加坡同步加速装置（Singapore Synchrotron Light Source）不同，澳洲的同步加速器属于高能量设备，适合进行生命科学等领域的实验，对国大的现有装置是很好的补充。我国也计划同其他国家签订类似的使用协议。