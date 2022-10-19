黄循财：在动荡世局中成为创新基地 我国须对全球开放并栽培本地人才

保持开放是为了继续吸引最好的企业和人才到新加坡，让我们有最好的团队执行最尖端的工作，将各种可能性发挥到极致。与此同时，政府将竭尽所能栽培本地人才，让国人在各自的专业和事业发光和取得成功。

我国须继续对全球保持开放和致力栽培本地人才，在动荡的世界局势中成为稳定、开放和创新的基地。政府将加大力度扶持各领域本地员工和专业人士，帮助各类员工提升技能和开拓更好的职业发展。

副总理兼财政部长黄循财星期二（10月18日）在第14届新加坡经济政策论坛上发表主题演讲时说，中美关系恶化、全球化趋势倒退让经济增长更加困难，全球进入低增长、高通货膨胀的环境也促使各国在扶持经济与维持物价平稳上，更谨慎求取平衡。

他强调，新加坡要在逆境中继续蓬勃发展，必须双管齐下，在保持开放的同时，也极力栽培本地人。

“保持开放是为了继续吸引最好的企业和人才到新加坡，让我们有最好的团队执行最尖端的工作，将各种可能性发挥到极致。与此同时，政府将竭尽所能栽培本地人才，让国人在各自的专业和事业发光和取得成功。”

黄循财承诺，政府会继续更新人力政策和条例以调节工作准证持有者的流动，确保他们是合适的人才。政府也将确保雇主遵循公平雇佣原则，并对工作场所中的歧视行为采取坚定的立场。此外，政府也会加大投资助国人提升技能，为各领域栽培更多本地专才和领袖。

我国须彻底提升 技能创前程生态体系

我国为此须从根本上提升技能创前程（SkillsFuture）的生态体系，包括探讨还需提供多少培训补助，让国人在各个重要人生阶段持续提升，掌握最新的行业趋势和技能。这个生态体系也须让员工能在工作中抽出时间，专心接受培训。

黄循财认为，国人力争上游的多元途径也须进一步强化，让不同的专长获得发掘和施展。这也是我国教育制度如今更积极鼓励学生培养不同兴趣及开发不同专长的原因。不过，这些改变不能停留在教育制度，整个经济体系也须看到更广泛的改变。

“我们仍过度看重认知能力，也就是被视为靠脑力的工作（head work），却没有让从事其他形式工作的人得到足够的重视，例如更需要手艺（hands-on work）的技术职务，或需要心件工作（heart work）的服务业和社区关怀职务。”

他对工艺教育学院、理工学院和大学毕业生的起薪差距表示担忧。“大学毕业生的起薪中位数比工艺教育毕业生高出几乎一倍，而且薪金差距在他们的一生中持续扩大。”

黄循财认为，我国须对这些用“手”和“心”工作的国人在整个经济体系中的价值给予更大肯定。这类工作一般集中在本地服务领域，生产力通常低于出口型行业。

有鉴于此，政府须费尽心思，逐一为各领域重新设计工作和提高生产力，帮助员工提升技能和开拓更好的职业发展。

这场由新加坡经济学会主办的论坛是“新加坡携手前进”系列对话会的其中一场。黄循财也重点针对我国经济策略与在场的经济界人士交流。