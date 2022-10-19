失聪叔卖菜头粿 靠顾客“指点”点餐

六旬摊贩从小失聪，40年来靠顾客“指指点点”来点餐，坚守父亲的老招牌“老吴菜头粿”。

65岁的吴令和是锡安路河畔熟食中心的“老吴菜头粿”摊主，也是一名失聪人士。

吴令和通过儿子的协助，接受《新明日报》访问。他说不记得是天生就失聪，还是小时候生病所致，但在佩戴助听器的情况下，还能够听到一半的声音。

他忆述，当年读完六年的失聪小学后，便到工厂学技当焊工，有空时会和姐姐与弟弟一起到父亲的菜头粿摊位帮忙。

“父亲最爱我炒的菜头粿。”

父母相继在1980年代过世后，他们三姐弟一起接手经营生意，但后来弟弟也离世，姐姐有了家庭，当时26岁的吴令和只好一人继承父亲经营了三十多年的“老吴菜头粿”摊位。

接手摊位后，这一炒就炒了40年，摊位也从原来的珍珠坊熟食中心，在1993年搬到现今的地点。

吴令和虽然失聪，但懂唇语，顾客来点餐时，他还能够应付。不过疫情期间，人人戴上口罩，他便无法靠唇语读懂食客的餐点。

无奈下，他只好在摊位贴上“菜单”，上面写着“吃、外卖”、“辣”，还有不同价位的菜头粿，顾客只要指一指菜单，他就能知道顾客所要的餐点。

国家环境局人员也特地在他的档口前贴上告示，告知食客吴令和是失聪人士，吁请他们谅解。

完整报道，请翻阅2022年10月19日的《新明日报》。