明年起 载客罗厘须装遮雨篷布还得有“陪驾”

载客罗厘明年起须陆续安装遮雨篷布，作为保障工人安全的新措施之一。到了明年1月，身兼司机的员工若工作六小时以上，在驾驶罗厘载送工人前也须休息至少半小时。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期三（10月19日）走访郭家堡工程私人有限公司时，宣布加强载客罗厘安全的新措施详情。

陆路交通管理局在人力部支持下，将规定所有载送工人的罗厘，在车斗（lorry deck）所有非封闭侧面安装遮雨篷布，以更好地保护工人免受恶劣天气影响。

防水帆布可与车顶遮盖设备相配合，至少有一侧须是透明雨罩，以确保拉下时，车斗的光线仍充足。

为给予业者足够时间安装，措施将分阶段落实。新注册的罗厘明年1月1日起须安装，已在使用的轻型罗厘和最高装载重量（maximum laden weight）超过3500公斤的重型罗厘则分别要在明年7月1日和2024年1月1日完成安装。

除了规定兼任罗厘司机的工人在工作六小时或以上后，须休息至少半小时才能驾驶罗厘载人，人力部也将要求每辆载客罗厘指定一名“车友”，负责确保司机适合驾驶且保持警觉。

载重量超过3500公斤 罗厘也须安装限速器

这两项措施预计最迟明年1月1日落实，人力部将就安全载送工人发布公告，为雇主、司机、友伴和乘客各自的任务提供建议。

此外，最高装载重量超过3500公斤的罗厘未来也须安装限速器。许连碹透露，交通警局正与业界和专家探讨逐步实施这项要求最有效和实际的方法，同时对限速器供应、不同类型限速器的效用，以及授权安装限速器的车厂数量等方面进行研究，更多详情会在准备就绪后公布。

目前，只有最高装载重量超过1万2000公斤的重型货车须安装限速器，最高装载重量3500公斤或以下的货车则须安装超速警报设备。

上述措施在今年3月国会拨款委员会辩论中提过。许连碹说，跨机构工作小组随后广泛咨询业界组织、安全专家、交通业者、私人公司，以及教育机构等多方，确保措施实际有效，并能迅速及广泛地落实。

“我们将密切关注实施这些措施所带来的影响，同时继续研究推出更多措施是否有必要和可行。”

郭家堡工程私人有限公司有13辆可用于载送工人的罗厘，这些罗厘早在2005年已陆续安装车斗两侧的遮雨篷布。

公司董事经理郭宏平受访时说，遮雨篷布让罗厘可在雨天载送客工，如今虽然须增添后侧的透明篷布，但相信费用问题不大，最快一两个月能完成。“我们都希望员工拥有良好的工作环境，能安心上班，因此有些成本是必要的。”

郭宏平说，他们多数的罗厘司机也是工人，他打算鼓励司机找最好的朋友当“友伴”，两人有话聊，能起到更好的监督作用。

专门制作罗厘后部附件的明辉父子公司代表杨俊杰说，目前罗厘普遍两侧都有遮雨篷布，但在后侧安装篷布的人很少。他透露，小型罗厘安装后侧的透明雨罩费用约两三百元，数额取决于罗厘结构。

“接下来预计会有很多罗厘来安装遮雨篷布，因此我们打算增加约50％人手，应付需求。”