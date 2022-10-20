本地调查：超过七成居民支持 谋杀贩毒等罪行应判死刑

本地超过七成居民支持以死刑对付最严重罪行，大多数人也认同应该对谋杀、使用枪械和贩运大量毒品这三类重罪强制处以死刑，尤其是最令人发指的谋杀罪。

为了解本地人对死刑的看法，内政部在2019年至2021年间展开两项针对新加坡公民和永久居民的调查，都得出上述结果。

第一项调查由内政部委托新加坡政策研究所在2019年10月3日至隔年1月13日间进行，共2000人参与。第二项则由内政部研究与统计司展开，同样有2000人在去年3月至5月间参与了调查。调查结果星期三（10月19日）发表。

内政部发文告指出，大多数本地居民都认同应对最严重罪行处以死刑。研究与统计司调查显示，73.7％受访者认同或强烈认同这点，15.1％的人态度中立，其余11.2％不认同或强烈不认同。

在认同或强烈认同的受访者中，多数人给出的原因包括死刑能阻吓罪案（39.4％）、死刑是与罪行相称的公平惩罚（27.5％），以及这些罪行对社会构成严重伤害（19.7％）。

多数受访者也都认同强制死刑是三类重罪的恰当刑罚，而研究与统计司的调查进一步探究了反对者的考量。强制死刑是指罪成的被告必须被判死刑。

不认同者认为 应把环境因素考虑在内

按个别罪行来看，所有受访者中，20％的人不认同或强烈不认同强制死刑是贩运大量毒品罪的恰当刑罚；使用枪械罪和谋杀罪的对应比率则较低，分别为12.8％和7.9％。

其中，许多人认为判刑应把环境因素考虑在内，例如罪犯可能遭到挑衅，或面对财务困难，尤其是贩毒者。一些人也认为与其判处死刑，不如让罪犯接受改造，或是给予他们第二次机会。相较于干下谋杀和使用枪械的罪犯，更多人针对贩毒罪给出与改造相关的理由。

内政部受询时说，社会上总会有一些人反对强制死刑，原因包括他们不认为毒品有害，或对贩毒者抱以同情。

不过，正如内政部长多次说明，毒品对个人、家庭和社会构成严重危害，贩毒者只在乎个人利益，罔顾他们会摧毁的性命。“因此，政府须落实强有力的对抗毒品制度，以保护新加坡人，并减少对社会的危害。”

死刑课题近来备受关注，内政部长兼律政部长尚穆根今年3月在国会引述初步调查结果，说明死刑具阻吓作用，以死刑惩处贩毒罪可拯救成千上万条性命。反对党领袖毕丹星当时问政府会否公开这些调查的结果，尚穆根表明分析完毕后会公布。

八成区域民众认为 死刑阻遏人们贩毒到新加坡

除了这两项调查，内政部也针对新加坡的治安询问了本区域六座城市民众的看法，87.2％的民众都认为，人们会因为死刑而不愿贩运大量毒品进入我国。

内政部指出，这些调查显示，无论是本地还是区域内的民众，都明确认为死刑有效阻吓把毒品带进新加坡的行为，而且比终身监禁更有效。

新跃社科大学法学院院长周贵和教授受访时，结合个人看法概括观点。他认为，新加坡是相对零罪案的国家，人民期望社会犯罪率低，因此对死刑的看法主要与阻吓作用挂钩。

根据调查，相比起贩毒罪，人们更支持以死刑惩处谋杀和枪械罪。“毒品罪行在自由民主国家被视为不那么十恶不赦，新加坡人或许也受这样的全球趋势影响，虽然在我看来，这是误解了毒品罪行真正的危害。”