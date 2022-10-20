我国最快2030年起 从越南输入岸外风能

越南自然资源与环境部旗下研究院院长阮寿廷透露，计划若落实，岸外风能输送渠道将以越南为起点，经老挝、柬埔寨、泰国、缅甸和马来西亚到新加坡，再由新加坡将能源输出到印度、中东和欧洲市场。

新加坡最快可自2030年起，从越南输入岸外风能，再输出到印度、中东和欧洲市场，成为再生能源贸易中心。

越南自然资源与环境部旗下的自然资源环境战略政策研究院院长阮寿廷博士，星期三（10月19日）在新加坡—越南商业圆桌会议场边接受访问时说：“新加坡是领先的证券交易所，也将引领碳市场交易，未来也会是重要的风能交易中心。”

他透露，计划若落实，岸外风能输送渠道将以越南为起点，经老挝、柬埔寨、泰国、缅甸和马来西亚到新加坡，再由新加坡将能源输出到印度、中东和欧洲市场。

阮寿廷说，岸外风能是越南重点发展的绿色项目。据估计，越南每年可生产约512吉瓦的风能，而到2030年，越南每年所需的电力为350吉瓦，因此会有剩余风能供出口。

在越南随同哈莉玛进行国事访问的政府国会财政及贸工委员会主席连荣华说，新加坡一直在探索更多元化的能源方案，如果能在岸外风能上与越南合作，将达到双赢效果。

“基于越南的地理位置，越南在发展风能方面很有潜力。他们需要的更多是技术和资金上的协助，而新加坡有绿色融资，也能协助引进最新技术，因此这可谓天作之合的合作项目。”

新加坡能源市场管理局去年11月向业者征求发展方案计划书，准备委任进口商从2027年底开始输入约1.2千兆瓦的低碳电力。第一阶段共收到20份计划书，从印度尼西亚、老挝、马国和泰国这四个国家，输入由太阳能、风能、水力，以及地热能所产生的电力。

能源局今年7月初已为计划的第二阶段发展，向业者征求发展方案计划书，目标是在2035年之前输入4千兆瓦的低碳电力。

新加坡和越南星期一（10月17日）签署谅解备忘录，在不同方面推进能源协作，包括发展可再生能源和相关的融资方案，以及发展电力联网线路，加强电网韧性、稳定和跨境贸易等。

陈诗龙：新加坡目前是越南第二大海外投资国

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三在新加坡—越南商业圆桌会议上致辞时说，新加坡目前是越南第二大海外投资国，累计投资额约687亿美元（约979亿新元）。单是今年首五个月，新加坡公司已在越南投资30亿美元（约43亿新元）。这些经济数据阐释了在越南的契机，以及两国公司可进一步合作的潜力。

陈诗龙也提到，越南的中产阶层不断扩大，也正朝绿色和智慧城市的愿景迈进，因此新越双方可在多个领域加深合作，包括基础设施、制造业、运输和物流业、创新发展，以及消费商品和服务。

例如在基础设施方面，新加坡公司能和越南企业合作，提供技术、运营和融资的专业知识，发展绿色和智慧城市。

阮寿廷透露，越南将在年底前公布绿色金融分类标准，国内外企业的项目若符合相关标准，将获得投资奖励，如优先获颁土地、减税和申请绿色贷款等。

哈莉玛星期三在胡志明市的统一宫会见胡志明市市委书记阮文年。

哈莉玛在阮文年为她而设的晚宴上致辞时说，新加坡和胡志明市能借助双方互补的强项，让两地做好准备迎接未来。除了有利两地的发展，也能带动东亚更广大区域的发展。

哈莉玛星期三下午也出席了为旅居胡志明市的新加坡人举办的招待会。她致辞时说，走出冠病疫情之际，地缘政治的不确定情况和宏观经济风险已在这期间加剧。新加坡也面对人口老龄化和社会流动的问题。

她吁请在越南的新加坡人，即使不在新加坡，也积极参加新加坡携手前进运动，提供反馈。

“你们很多人在所服务的领域中是成功的领袖和专业人士。除了扮演桥梁的角色，加深与越南人的关系，我有信心在越南工作和生活的3000名新加坡人，将为推进新加坡发展的对话提供重要的观点和经验之谈。”