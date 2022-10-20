可容纳多一倍学徒 MINDS扩建厨房培训更多烘焙师

智障人士福利促进会位于女皇镇的新厨房投入运作，面积比之前增加约两倍且设备更齐全。智障人士参加烘焙培训课程，通过试用期后可正式加入成为烘焙师，赚取收入。

新加坡智障人士福利促进会（MINDS）旗下的烘焙计划10多年来获得公众大力支持，产品几度供不应求。经过一年多的扩建，位于女皇镇的新厨房投入运作，面积比之前增加约两倍且设备更齐全，可容纳多一倍的学徒，让更多智障人士学习一技之长。

2010年成立的烘焙小组起初只是一个小型的内部计划，小组后来逐渐发展成规模可观的社会企业“MINDS烘焙师”（MINDS Bakers），目前已拥有两个厨房，以及40名烘焙师和多名见习学徒。

协会旗下的智障人士若对烘焙有兴趣，就能参加培训课程，并在通过试用期后正式加入成为烘焙师，赚取收入。

刘维康（24岁）曾经尝试协会的不同培训计划但都没有太大兴趣，直到五年前参加了烘焙课程，他才发现自己的爱好和特长。与刘维康合作的培训人员都说，他的思考和计算能力出众，五年来更是通过烘焙建立很强的自信，如今他还担任小组组长，负责辅导其他组员。

《联合早报》记者在现场看到，烘焙师们工作态度十分认真，在准备、搅拌、称量和烘焙的过程中，按部就班地完成各自的任务，合力制作出多种不同口味的饼干和节庆食品。

MINDS烘焙师运营十多年来，产品深受喜爱，还几度因为公众和企业的订单太多而供不应求。因此，协会决定扩展位于新加坡航空—MINDS职能发展中心的厨房。

先进器材媲美专业烘焙设施

经过一年多的大规模翻新，新厨房星期三（10月19日）由文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆揭幕。新厨房的面积增加约两倍，也添置了不少先进的烘焙器材，可媲美专业烘焙设施。

MINDS住宿与社区服务处处长林忠志说，新厨房可容纳多达50名学员，比现有的22名增加超过一倍。“我们的目标是让对烘焙有兴趣的智障人士学习一技之长，甚至在日后获得正式聘任。只要社会和业界给予适当的理解和支持，他们一定能够胜任。”