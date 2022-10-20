深耕航空业二十载不言弃

航空业空窗期间，刘志贵等100名员工参与了航空交通协调人员转业计划。经过培训，员工能为更多航空公司和机型提供服务。

即使在航空业因冠病疫情面对最严峻考验的时候，刘志贵也从未考虑过离开这个他已服务了近20年的领域。

刘志贵（44岁）在地勤服务公司dnata担任航班监督员一职，负责在航班降陆前，和控制室协调机坪作业，安排足够的人手和地面电力装置、冷气装置、装载机等地勤工具。机场的装载和卸货工作能顺利完成，刘志贵和其他的地勤人员功不可没。

刘志贵也负责在执行任务前，向组员说明安全事项。

加入公司那年，刘志贵26岁，在此之后的18年，航空业经历了沙斯、禽流感、中东呼吸综合征等疫情的考验。但冠病疫情造成的重创，是前所未有的。

刘志贵说，由于航班趟次大幅减少，且前线人员的染病风险较高，他当时相当担心自己饭碗不保，却也从未考虑过弃航空业而去。

“我和同事一同经历过艰难的时期，建立起深厚的袍泽之情。我从来没有想过离开航空业，因为我知道，过些时候就会复苏。”

趁着航空业空窗期，dnata安排刘志贵等约100名员工参加了为期六个月的航空交通协调人员转业计划（Career Conversion Programme），以提升技能和掌握新的工作职责。

员工经过培训，能为更多航空公司和机型提供服务，这也让公司在需要时，可以更方便地调动人手。

刘志贵说，他也学会了提取和分析数码信息，这帮助他提高了生产力。

“航空业逐渐回暖，复苏后也更强劲。我期待把新技能派上用场，这让我能完成处理窄体飞机和宽体飞机的工作，劳动队伍整体也能更有效地应付航空需求回升。”