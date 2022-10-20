妻沉睡夫忧昏倒 惊动民防破门

虚惊一场！七旬丈夫忘带钥匙出门，回到家无论怎样敲门和大喊，都无法叫醒近来动过手术的妻子，担心她晕倒或不测，丈夫情急之下报警，岂料民防人员破门进屋后，才发现她仅是睡得太沉。

事故发生在星期三（10月19日）下午约3时30分，地点在蔡厝港弯第680座组屋的单位。

读者邓先生（47岁，工程师）路过事发地点时发现组屋楼下有消防车，并看见民防人员上楼锯开一间单位的锁头，因此拨电通知《新明日报》。

记者走访现场时，民防部队已经离开，一名约70多岁的阿叔应门。

不愿具名的阿叔告诉记者，事前他忘了带锁匙出门，回家时铁门锁住，木门则敞开着，于是他大喊妻子出来开门，岂料怎么敲门和大喊，老伴都不应，他只好找来邻居帮忙。

称妻刚动腿部手术

他说：“我和邻居两人喊了一阵子后，妻子还是没来应门，我就打电话叫开锁匠来帮忙。”

怎知开锁匠说要一个小时后才能来，他心一急，马上就打给警方求救。

他说：“太太最近动了腿部手术，万一她在房间昏倒出事，等一小时就太久了。”

警方和民防部队随后到场，锯开锁头后进入房里查看阿叔太太的情况。结果她不是昏倒，只是沉睡。

七旬阿婶事后受访时说：“我睡醒看到房里有一大班人，还以为发生什么事，哇！吓到我了。”

民防部队受询时证实接获上述救助通知。民防人员强行入屋后，医护人员为一人检测是否有伤，过后对方拒绝送院。

完整报道，请翻阅2022年10月20日的《新明日报》。