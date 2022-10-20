忧约会应用遇骗子 更多年轻人报名红娘公司

随着本地出现越来越多爱情骗局，更多年轻人报名红娘公司，受访业者指出，近五年的需求量每年平均上涨5%至20%。

红娘公司Lunch Actually创办人林笑岏告诉《新明日报》，过去有许多人不愿意通过第三方协助寻找真爱，但自从开始使用约会应用后，变得更愿意跨出多一步去尝试报名专业红娘公司。

“过去五年，市场需求量上升5至20%，我们大多数的客户都介于适婚年龄，女性年龄介于20多岁至30多岁，男性年龄介于30多岁至40多岁，他们是已在事业方面取得成就，现在想找人安定下来的专业人士或高管。报名者一般希望在18至24个月内找到认真交往的对象。”

她指出，将近一半的报名者在找上他们前曾使用过约会应用但结果未能如意。近来，更多报名者甚至揭露自己曾陷入或差点陷入爱情骗局。

“现在的诈骗分子以团体行动，而且潜伏在约会应用和社交媒体平台之中，我们作为受政府认证的红娘公司，不仅会面见客户，还会做各种调查，如查证个人婚姻状况等，因此单身人士会觉得找我们更有保障，比较不容易遇上骗子或性格恶劣的人。”

圆满红娘公司创办人吴柔臻指出，报名者以30多至40多岁者居多，但近年来已有更多20多岁的单身人士开始报名，需求量平均增长20%。

“很多人以为约会应用更好用，但事实并非如此，约会应用耗费的时间、精力成本更高，使用者最终可能只约见一两人，却需要花一两周筛选配对。在我们这里，报名者只花50元参加活动，即可同时认识许多异性，相对更划算。”

完整报道，请翻阅2022年10月20日的《新明日报》。