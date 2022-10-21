避免消费者过度负债 先买后付平台设未还款项顶限 每名用户最多2000元

先买后付业者接下来只可允许每名顾客累积最多2000元的未还款项，除非顾客能够完成额外的信用评估。

这是先买后付工作小组（Buy Now Pay Later Working Group）推出的行业行为指南的标准之一。制定指南是为保护消费者不陷入过度负债，并提升行业水平。

业者目前为顾客设定的交易额顶限，是根据顾客的还款方式和还款记录决定，有些可高达数千元，新顾客的交易限额一般较低。

新设的2000元顶限等同每名顾客在个别先买后付平台的信用额度，但可根据收入评估调整。

在新加坡金融管理局的指导下，新加坡金融科技协会（Singapore FinTech Association）今年3月与本地业者成立先买后付工作小组，在星期四（10月20日）公布行业行为指南。指南获得本地所有业者认可。

先买后付服务多年前已在欧美涌现，去年开始在本地兴起，消费者在网上或实体店购物时，可选择分期无利息还款。

在本地较普遍是购物时付三分之一款项，剩余的分两个月还清。一般先买后付业者从零售交易中抽佣。

与以往的分期付款购物相比，先买后付服务除了包含家具电器等大额商品，也包括范围更广和数额更低的产品服务，如衣服、包包、鞋子、化妆品、餐饮、健身和旅行等。

这项服务在推出后受到年轻消费者欢迎，也引起监管当局的关注，担心出现过度消费和负债问题。

除了交易顶限，行为指南也要求先买后付业者为各种收费设上限，包括逾期违约金（late fee）等。所有费用和利息都不能计算复利。

业者也会考虑为面对财务困难的消费者提供援助，如豁免全部或部分收费或延迟收费，制定双方可接受的付款安排。这期间业者不允许消费者使用服务交易，业者也承诺不对顾客启动破产程序。

建议消费者使用 获认证业者服务

采纳行为指南的业者会通过审核和认证获得信任标志，展示它们符合指南的标准。

工作小组建议消费者使用获得认证业者的服务，以确保收费透明，出现问题时有提出申诉的渠道。商家也应该通过获认证的业者提供服务，确保顾客利益受保障。

工作小组将在下一阶段设立信用信息共享办公室，向合格的业者颁发信任标记，预计会在明年较迟些时候完成。工作小组也会选出独立的监督委员会来执行行为指南。

根据政府此前提供的数据，本地消费者使用先买后付方式进行的交易额去年达4.4亿元，比前年增加近三倍，但只占所有银行卡交易额的不到1％。

参与工作小组的业者有Grab金融、Atome、ShopBack、Ablr、Latitude Pay、Pace、Split和SeaMoney八家公司。

金管局助理局长（政策、支付与金融犯罪防范）吕秀仪说：“这套行为指南设定了重要的行业商定标准和保障措施，以减轻债务积累的风险并保护用户的利益……我们将继续关注先买后付行业的发展，与行业合作，应对消费者面对的风险。”

金融科技协会会长泰亚比（Shadab Taiyabi）指出，先买后付行业的增长潜力大，行为指南能为本地现有和未来的业者设定标准，提高信任度和透明度。

Grab金融新加坡主管黄文斌说，这套指南显示行业正在成熟，希望这能够加快普惠金融的进度。