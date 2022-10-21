涂惠莉在校园捐血活动中了解到红十字会，后加入成为义工，并多次参与急救工作。

从参加校园的捐血活动，到成为红十字会的活跃义工，涂惠莉利用急救技能服务社会，也因此感到自足。

涂惠莉（24岁）是新加坡理工大学系统工程学（机电系统）四年级的学生。新加坡红十字会义工队伍共有7000人，她是其中的一员。

“我几年前在义安理工学院念书时，在校园的捐血活动中了解到红十字会，决定加入红十字会的青年团义安工院分队。”

除了协调工院的捐血活动，涂惠莉也在学校的各项活动中担任急救员。

“好笑的是，我第一个急救的对象，居然是自己。”原来，她在马来西亚参加工院的外展训练，玩卡丁车时扭伤了脚。她立即遵照标准急救作业方式，为自己处理伤况。

还有一次，她到中国天津参加学校浸濡计划。一名讲师在公园内因路滑跌倒，脚部受伤，她第一时间协助讲师包扎伤口。

涂惠莉现担任红十字会的社区急救员和流动急救员（First Aider on Wheels），并参与了今年国庆庆典的急救工作。与国庆表演者一样，两个月内，她每个周末都要彩排。国庆日当天，她和队员必须保持高度警惕，随时准备应对突发状况。

周末，涂惠莉会到东海岸公园和乌敏岛巡逻。她遇到的最严重的一起事故就发生在东海岸公园，当时一辆电动踏板车与一辆脚踏车相撞，两名骑士都没戴安全头盔，脚踏车女骑士头部受伤流血。在等候救护车的过程中，她为女骑士清洗和包扎了伤口。

她提醒在公园骑行的人，“注意安全，戴好头盔！”