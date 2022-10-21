救护车失控撞树 司机受困不治

平常载人救命的救护车司机，星期四（10月20日）早上开着救护车在路上失控，冲上路边草坪撞树，60岁华族司机受困驾驶座，被救出后送院不治。

这起不幸事故发生在星期四早上8时16分，地点在盛港东路往万国埔一带路段。

据了解，当时救护车只有司机一人，车上没有载着伤者。

不幸去世的死者姓谢，约十年前开始当私人救护车司机。

车祸后，路过现场的读者刘先生（57岁，公务员）看见一辆私人救护车停在对面车道，半截车身冲上路边草坪，之后他拍下照片发给《新明日报》。

他绘述，当时现场还停了两辆交警电单车和一辆赶来救援的救护车。

“幸好那棵树拦住救护车的冲势，否则冲上人行道，后果就不堪设想。”

他观察到，救护车的车头与车道方向逆反。照片也显示，救护车车头受损严重，地上还有一大块车门碎片，其他车门也敞开着。

《新明日报》记者下午走访现场，附近组屋女佣塔蒂（20岁）透露，当时在家听到一声巨响。

她说，民防人员与医护人员赶到，将车内人救出后，并为他进行心肺复苏术，但男子仍一动也不动，医护人员将他抬进救护车，过程约十分钟。”

据观察，草坪上的救助用品散落一地，树皮被撞得脱了一层树皮，相信是撞击力巨大的缘故。

民防部队透露，发现一人受困在司机座位，民防人员使用液压救援工具将人救出后送院。

警方受询时证实，一辆私人救护车相信是自行打滑导致意外，60岁男司机不醒人事时送院，最后在医院过世。调查仍在进行中。

家属发贴文寻找目击者

想弄清楚为何救护车打滑失控，死者家属脸书（前称“面簿”）发贴文寻目击者和现场视频。

死者女儿谢小姐星期四在脸书专页SG Road Vigilante发贴文说，父亲当天早上遭遇致命车祸。

她指当时父亲驾驶救护车时，撞向一棵树，希望能寻到其他车辆的行车记录器拍摄到案发经过，了解车祸如何发生。

多名网友纷纷留言慰问，也有网友提醒，救护车上应该有行车记录器，或有记录到当天的情况。

《新明日报》过后联系到谢小姐，她称家人还没看到肇事的救护车，也不清楚车祸如何发生。

完整报道，请翻阅2022年10月21日的《新明日报》。