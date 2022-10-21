义顺多代同堂组屋卖106万元创纪录

义顺一个多代同堂单位以106万元成交，转售价格创下这类组屋的新纪录，房屋经纪透露，交易是在降温措施宣布前达成。

义顺4道第666座组屋一面积达1765平方英尺的多代同堂单位，日前以106万3000元出售成交。该座组屋于1987年落成，屋龄已35年。

这项交易创下了两个纪录，除了打破了淡滨尼42街第460座组屋一间多代同堂组屋单位在2018年10月创下的99万元纪录，成为本地首宗以百万以上价格转售的多代同堂组屋单位，也成为首个尺价超过600元的多代同堂组屋单位。

代表卖家处理此次交易的是合登集团（Huttons）属下The Property Runway董事张俪颕。她在接受《新明日报》访问时透露，买家此前为私宅屋主，然而该笔交易虽于10月才完成，但早在建屋局9月30日宣布降温措施前，就已执行选购权书，并在建屋局组屋转售平台上注册表明买卖意愿，因此交易并不受降温措施影响。

据张俪颕透露，该单位类似由一个三房式单位和一个四房式单位合并而成的“霸级组屋”，面积庞大，是该单位吸引买家以高价购买的主要原因。该单位目前包含两个客厅区域、两间卧室和一间套房。若屋主喜欢，也能将单位改造成含五间卧室。

“买家从私宅换组屋，希望能有足够大的空间与家人居住。原屋主就是一家七口同住一屋檐下。多代同堂单位的好处就是非常具灵活性，可以隔开来让年长父母和子女都保有各自的空间，也能将隔墙打掉，以获取更大的活动空间。能容纳多人同住也有更宽敞的用餐环境，因此十分吸引买家。而这类房子在市场上也不多。”

除了偌大的组屋空间在市场上罕见，张俪颕表示单位能以百万元成交，也因为房子是角头单位，只有一户邻居，具备隐私。另外，单位为组屋最高层，屋顶比一般租屋单位高，风景也佳。

另一个主要原因，是卖家只在单位住了六年，内部设计与装潢还很新，能为买家省下装修费。

完整报道，请翻阅2022年10月21日的《新明日报》。