谁说自闭症患者不能当研究员

上衣口袋里插着排列整齐的马克笔，文件夹按照年月日整理，在黄利结（25岁）的眼里，这些都是帮助他缓解焦虑的方式。不过，除此之外，你很难发现他与常人有何不同。

黄利结六岁时，父母注意到他的沟通能力不达标，也无法长时间集中注意力，于是带他看了心理医生，也是在那时，黄利结被发现属于高功能自闭症 (High-Functioning Autism) 患者，开始在新光学校接受特需教育。

中三的时候，黄利结对科学越来越感兴趣。他热爱生命科学的客观性，于是下定决心要更系统化地学习科学，梦想将来投身生命科学领域。

怀抱着科学梦，黄利结被新加坡理工学院录取，并如愿修读了生物科技专业。2021年7月，黄利结梦想成真，成为宝洁集团（Procter & Gamble，P&G）新加坡创新中心的助理研究员。

不过，对黄利结而言，这份工作有时也颇具挑战性。意料之外的实验结果、临时的工作变动都是他日常工作的一部分。遇到这些突发情况时，他通常需要花一些时间先调整情绪，然后再慢慢接受当下的情况。

“我有一套能有效缓解焦虑的方法，例如，一边看实验室窗外的风景，一边深呼吸，还有就是静下心来画画。”

对黄利结来说，画画既是一个疗愈心情的方式，也是陪伴他成长的爱好。他从三岁起爱上画画，长大后开始认真学习、钻研美术。

工作以外的时间，黄利结不是在画画，就是在为下一幅画作寻找灵感。

2011年至今，黄利结每周六都会到新加坡自闭症资源中心属下的艺术学苑 （The Art Faculty）学习美术。

目前，黄利结创作的30幅画作正在艺术学苑为他举办的个人画展上展出，展期至11月5日。